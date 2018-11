Parókákat próbáltunk poénból

A Copf Fészek egy egészen különleges parókaszalon, ahol a parókákat nem vásárolhatjuk meg, ellenben felpróbálhatunk rengeteg fazont és színt – gyakorlatilag bármilyet, aminek gondolatával valaha is kacérkodtunk. Egy órára vagy akár egy egész délutánra is kiléphetünk a komfortzónánkból úgy, hogy nem kockáztatunk semmit, maximum a rekeszizmaink épségét, miközben szétszelfizzük magunkat.

Judit „Eredetileg barna hajam a legvadabb korszakomban is csak fekete volt, pedig a szőke hajszínnel gondolatban sokat kacérkodtam. Az, hogy végre tobzódhattam a szőke tincsekben, hatalmas élmény volt még akkor is, ha valahol a harmadik perc környékén rá kellett jöjjek, botrányosan nem illünk össze.”

„Gyakori, hogy a vendégek ajándékba kapják a programot, amiből aztán egy jó kis barátnős napot kerekítenek. Múltkor például születésnapi meglepetést szerveztek hozzánk, de lánybúcsú csajos délutánjához is biztosítottuk már a helyszínt. Anya-lánya párosok is sokszor jönnek hozzánk egy kis közös élménygyűjtésre” – meséli Karsay Katalin fotóművész. Ő és Borszuk Krisztina sminkmester alkotják a Copf Fészek lelkét, nagyobb rendezvények esetén pedig egy egész csapat segít, díszít, szervez, rendez – vagy épp sütit és virágot hoz, mert mint megtudtuk, az bizony alap, hogy ezek is vannak, ha vendég jön.

Niki „A külsőm variálását illetően sosem voltam a legkevésbé sem gyáva, így nagyjából a húszas éveim közepéig rengeteg hajszínt és frizurát kipróbáltam »élesben«. Ám a Copf Fészekben így is tudtak nekem újat mutatni. És persze régit, mert nosztalgiáztam is… ”

A Copf Fészek full extrás parókaprogramját teszteltük le, így profi sminket és műtermi fotósorozatot is kaptunk a győztes műhajak részvételével. 120 parókájuk nagyjából minden stílust lefed, amit csak elképzelhetünk, Anna Wintour bubijától Kelemen Anna fürtjeiig széles a skála, és bármennyit felpróbálhatunk belőlük, ha ellátogatunk az exművészlakba. A dizájnosan csajos enteriőrt ugyanis egy eklektikus budai villában találjuk, amelyről azt pletykálták, hogy valaha Molnár Ferenc és Fedák Sári légyottjainak helyszíne volt, a valóságban pedig évtizedekig szolgált művészek otthonaként és műhelyeként.

Ennyi különböző frizurát kipróbálni különleges élmény, ötpercenként válthatunk stílust, a poénfaktor mellett pedig valóban letesztelhetjük, hogy egy régóta áhított, de elkészíttetni sohasem mert hajköltemény hogyan állna.

Nincs az a hajpróbálgatós alkalmazás, amely egy ilyen valós frizuracserével felveheti a versenyt, pláne, hogy a műhajak megszólalásig természetesnek tűnnek.

És akkor jöjjön a parókapróba eredménye…

Szőke csak egyszer voltam életemben, kemény egy hétig, és akkor beláttam, hogy ez a hajszín egészen borzasztóan áll. Hát persze, hogy a leghosszabb, leg-leg-legbarbie-sabb parókát kapásból fel kellett próbálnom!

Ilyen hajam a valóságban is volt, nagyjából 16 éves korom körül. Kíváncsi voltam, hogy így 20 évvel később hogy áll ugyanez a frizura. Így.

„Gyárilag” egyenes hajam van, a dauer hőskorából pedig még kimaradtam, úgyhogy ilyen, de még hasonló frizurám sem volt sosem. Pedig…

Így néztem volna ki, ha a hatvanas években indultam volna a Táncdalfesztiválon.

Ez az a frizura és hajszín, amit akár a valóságban is megcsináltatnék, ha ráunnék a jelenlegi stílusomra.

Volt már ennél rövidebb és fekete hajam is, a kettővel együtt azonban még nem próbálkoztam. Most erősen elgondolkodtam rajta.

Ilyen göndör akár lehetnék is, ha egy ügyes fodrász kezelésbe venné a hullámaimat, úgyis újra divat a dauer.

Íme az első és utolsó szőke fotó rólam. Tetszett a szín, a fazon, minden. De be kell látnom, a világos árnyalat minden színt kiszív a bőrömből, pedig ez volt a legelőnyösebb mind közül. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt megtapasztalhattam, örök élmény volt!

Nagyon kíváncsi voltam, ez a rezes, nőcis hajszín és fazon miként áll rajtam, de úgy látom, alkatilag én ehhez kevés vagyok.

A végére hagytam a meglepetéshajat. Nekem legalábbis az volt. Soha az életben nem böktem volna a színpalettán erre a vörös hajszínre, mégis ennél jött a wow-hatás. A helyzet az, hogy minden mangalányos-vonása ellenére tetszik, már csak arra kellene rájöjjek, vagyok-e ennyire bevállalós.