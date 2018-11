Nagy változás előtt áll Victoria Beckham

Az ex-Spice Girl idén ünnepli tízéves évfordulóját annak, hogy divattervezésre adta a fejét, ezt pedig azzal koronázza meg, hogy stílusikon státuszát meglovagolva YouTube-vloggernek áll.

Bár lehetne akár középkorú vloggermami is, aki a nagycsaládos élet szépségeiről mesél követőinek, mégiscsak hitelesebb, hogy sminkes videókkal, stílustippekkel és mindenféle személyes véleménnyel, jó tanácsokkal megtűzdelt anyagokkal készül a szépségápolás, a divat és életmód területeiről.

Ettől még persze kevés az esély rá, hogy ne vonná be férjét vagy gyerekeit is a videók elkészítésébe, hiszen Instagram-oldalának is mindennapos szereplői, miért maradnának ki épp egy egész vloggercsatornából?

