Íme az 5 bizonyíték, hogy Katalin hercegné épp stílust vált

Katalin hercegné mióta visszatért a szülési szabadságról, és újra egyre több hivatalos rendezvényen jelenik meg, egy sor meglepően divatos kiegészítőt vásárolt magának. Igaz, közben tartja jó szokását, és lazán felvesz négy-öt éves ruhákat is, de arra a jelek szerint ügyel, hogy szettjeit menő módon dobja fel hol egy táskával, hogy egy hajdísszel.

Az unalmasan bézs pumpsok hercegnőjét például egyre többször látni bársony tűsarkúkban, amelyek esetén ugyan a fazon változatlan, az anyaghasználat azonban a legdivatosabbak egyike, hát még, ha denimkék színben viseli, mint tette azt egy yorkshire-i eseményen.

Katalin hercegné a rotherhami gyárlátogatásra is bársonycipőt választott, mint ahogyan mostanában már több alkalommal is tette (Fotó: Karwai Tang/WireImage)

Katalin hercegnétől megszokhattuk, ha táskáról volt szó, akkor szívesen választott különféle borítéktáska-fazonokat. A clutch-ok egyeduralma most megdőlni látszik, a hódító pedig a legnépszerűbb designerfazonok egyike, a tetején fogantyúval ellátott minitáska.

Katalin hercegné legújabb táskakedvence a füles minitáska (Fotó: Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Frizuráját illetően két új kedvence is van Anglia leendő királynéjának. Közülük az egyik a Blair Waldorf stílusában készült hajpánt, amely méretét tekintve simán vetekszik bármelyik tiarával a koronaékszerek közül. Vajon ő is nézte a Gossip Girlt?

Katalin hercegné a Westminster-apátságban tartott megemlékezésre az öltözékéhez meglepően új kiegészítőt választott a méretes fejpánttal (Fotó: Max Mumby/Indigo/Getty Images)

A hajpántnál jóval visszafogottabb, de annál nőiesebb, sőt igazán párizsiasan sikkes az a bársonyszalag, amellyel a minap díszítette copfját. A keskeny, fekete masni gyönyörűen feldobta az egyszerű, lófarkas frizurát, ezt a trükköt tényleg érdemes tőle ellesni.

Végül, ha bárkinek is elkerülte volna a figyelmét, a fenti fotón egy másik, Katalin hercegnétől szokatlan kiegészítő is látható: a karika-fülbevaló. Őt ugyanis eddig szinte csak bedugós változatokkal, esetleg alkalmi fülönfüggőkkel láthattuk, a klasszikus karika-fülbevaló ezidáig nem igazán szerepelt a hivatalos ékszerrepertoárban. Nos, most ennek is eljött a napja.