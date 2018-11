Fenékszelfivel üzent a Victoria’s Secretnek a 130 kilós modell

“Transszexuálisokat is szerepeltetnünk kellene a showban? Nem, nem hiszem, hogy kellene. Hogy miért nem? Mert ez a show a fantáziáról szól. 42 perc különleges szórakoztatás” – fogalmazott Ed Razek, a Victoria’s Secret marketingvezetője a Vogue-nak adott interjújában, néhány nappal ezelőtt. Hozzátette azt is, hogy még 2000-ben felvetődött, hogy csinálnának egy plus size kiadást a televízióban, de állítása szerint ez akkor senkit sem érdekelt és nem érdekel ma sem.

Kijelentésein sokan felháborodtak, köztük Tess Holliday, a világ legnagyobb plus size modellje is, aki egyébként gyakran mutatja meg testét fehérneműben, de akár anélkül is.

“Kinek van szüksége a VS-re? Sosem támogatták a plus size hölgyeket és most megpróbálnak tiszteletlenül bánni a transz nővéreimmel? A pokolba! Csókoljátok meg a kövér seggemet!” – írta Holliday az Instagram-oldalán és üzenetét az említett testrészről készült, alábbi fotóval nyomatékosította.

