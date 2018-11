Hogy felesleges szépségkacat vagy forradalmi újítás, nehéz eldönteni egy képről, még akkor is, ha a The British Beauty Council, vagyis a szigetország szépségipari vállalkozásait tömörítő és támogató érdekvédelmi szervezet online a keblére ölelte a kis műanyagot, miközben állítólag beauty bloggerek tömegei értetlenkednek, hogyan is tudtak ezidáig létezni nélküle.

Mi azért fenntartásokkal kezeljük a hype-ot, ami a Woosh szempillapajzsát övezi: ez egy íves, fröccsöntött műanyag, amit ha szempillánkhoz teszünk, megakadályozza, hogy a spirállal összemaszatoljuk a bőrünket. Elsődleges funkciója mellett – naná – pilláink szétválasztásában is segít. Van némi teleshopos érzete a kiegészítőnek, pláne, hogy a beautytrendek szerint a szempillaspirálok népszerűsége épp leáldozóban van, helyettük aki csak teheti, inkább műszempillát rakat magának.

3 Fotó megtekintése Szempillapajzzsal védekeznek a menő csajok Fotó: Woosh Még több + Fotó: Woosh Még több + Fotó: Woosh Még több +

A Woosh egyébként híres a különböző szépségkütyüiről, a M.A.C.-nél is megtalálható pizzaszeletelős tus mellett a szilikontapaszok se semmik, amiket ha felcuppantunk szemecskéink alá, stencilként segítik, hogy megfelelően ívesre tudjuk kisminkelni szemünk alsó vonalát. A lenti videóban mindezeket akció közben is láthatod: