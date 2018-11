Íme a divatshow, amin a 60 kilós modell már kövérnek hat

Tegnap este zajlott a Victoria’s Secret fehérneműmárka éves divatbemutatója New Yorkban, ami okos választás volt a tavalyi kínai botrány után, mikor vízum hiányában egy sor topmodell, köztük Kendall Jenner és Gigi Hadid is otthona pamlagán fekve kapcsolódhatott csak be a buliba.

Volt itt, kérem, minden. Bár az idei Fantasy Bra egymillió dolláros értéke csak csekély töredéke volt néhány elődjének, magára a show-ra 12 millió dollár körüli összeget tapsolt el a márka, ami átszámítva cirka 3,3 milliárd magyar forintocska – máshonnan nézve pedig éppen tizenkétszerese annak, amennyit egy átlag (felfutott, első vonalbeli) divatmárka hajlandó efféle úri huncutságra költeni.

A modellek „leleplezése” már hetek óta zajlott, becsekkolt minden aktuális húzónév (a két Hadid lány és Kendall Jenner is, plusz a törzstagok, mint Candace Swanepoel vagy Elsa Hosk), az inkluzivitás, vagyis a modellek által képviselt nőtípusok sokszínűsége azonban kimerült a vitiligós Winnie Harlow-ban – azt mégsem gondolhatták komolyan, hogy Palvin Barbit majd plus size-nak nézi bárki is.

A ruhákat nézve a legnagyobb durranások mindenképp a Mary Katrantzou brit divattervezővel közösen készült darabok voltak, amik a dizájnerre jellemző vibráló színkavalkádból és virágminták millióiból álltak össze. Szárnyak helyett óriási, kifeszített textilkupolákat kaptak a modellek, amiktől úgy festettek, mint akiket feltűztek egy hőlégballon tetejére, de ettől még látványos volt a megoldás, annyi szent. Itt takarta egyébként a legtöbb textil is a modellek testét, kényelmesen szexiskedő leggingsek, buggyos nadrágok és crop topok is bemutatásra kerültek.

Josephine Skriver a 2018-as Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Timur Emek/FilmMagic)
Gigi Hadid a 2018-as Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Timur Noam Galai/Getty Images)
Winnie Harlow a 2018-as Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Timur Noam Galai/Getty Images)
Aiden Curtiss a 2018-as Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Timur Noam Galai/Getty Images)
Devon Windsor a 2018-as Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Timur Noam Galai/Getty Images)
Liu Wen a 2018-as Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Timur Noam Galai/Getty Images)
Sui He a 2018-as Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Timur Noam Galai/Getty Images)

A klasszikusan csipkedús etap legszebb, de semmiképp sem korszakalkotó darabjai idén éjfeketére sikerültek, amiket arany és ezüst rátétek tettek szikrázóvá. Külön érdekességként tűntek fel az athleisure stílussal kombinált darabok, bár a széles gumipántok túlerőltetettek, a dekoltázstakaró pufibolerók pedig fojtogatók voltak.

Stella Maxwell a Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Timur Emek/FilmMagic)
Georgia Fowler a Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Timur Emek/FilmMagic)
Candace Swanepoel a Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: J. Lee/FilmMagic)
Bella Hadid a Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
Behati Prinsloo a Victoria's Secret Divatbemutatón (Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

A sportos fehérneműk idén sem hiányozhattak. Igaz, meg kell hagyni, sokban nem különböztek a múlt évi felhozataltól a (kissé már unalomig használt) feliratos gumisávokkal és neon színekkel díszített ezüstös darabok, de legalább megnyugodhatunk, a csipketangák mellett a száras bugyik épp oly divatosak lesznek. Hiába, a kényelem most nagyon nagy trend.

Fotó: Michael Stewart/FilmMagic)
Fotó: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret)
Fotó: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Fotó: Noam Galai/Getty Images)

Végül jöjjenek azok a szettek, amik a Victoria’s Secret nevével a legjobban összeforrtak az évek alatt: a riói fesztivált idéző angyalszárnyas kosztümök, amik között voltak klasszikusan szépek…

és skót amazonoknak valók is:

Hogy Adriana Lima mivel érdemelte ki az est legcsúnyább öltözékét, rejtély, mindenesetre az összkép úgy hatott, amint amit elfelejtettek befejezni.

Az íves tolldíszek ennél már jóval szebbre sikerültek, Candace Swanepoel szettje például töményen tartalmazott mindent, ami trendi, mégis eredetinek és ötletesnek hatott:

Az éjszaka angyalai is testet öltöttek, jelesül Barbara Fialho, Kendall Jenner és Adriana Lima bőrébe bújtak. Igen, Adrianának jutott egy jóval látványosabb, holdistennős szett is.