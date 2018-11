Fehérneműben mutatták meg a plus size modellek, hogy mind angyalok vagyunk

Számos neves plus size modell, többek között Hayley Hasselhoff, Ashley James, Felicity Hayward és a november 8-i Victoria’s Secret divatshow ellen bojkottot hirdetett Robyn Lawley is kifutóra lépett a Simply Be márka idei bemutatóján.

Az időzítés és We Are All Angels (Mind angyalok vagyunk) szlogen egyaránt üzenet a Victoria’s Secretnek, melynek idei bemutatóján sem szerepel majd egyetlen plus size modell sem, holott ez már évek óta időszerű lenne.

A Simply Be bemutatóján ezzel szemben a testalkatok sokféleségéé volt a főszerep, a 38-astól az 50-es méretig.

„Íme a bizonyíték, hogy a méretbeli inkluzivitás a lényeg, egy olyan téma, melyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az önbizalom belülről fakad. Míg a szépség abból az erőből táplálkozik, ha szeretjük azt, akik vagyunk” – írta a bemutató után Instagram-oldalán Hayley Hasselhoff.

