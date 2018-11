A cukiságfaktor a piperepolcunkra robbant

Van köztük sminktermék, ápolókészítmény és sminkes kiegészítő is, közös jellemzőjük pedig, hogy nagyon aranyosak. Olyan apróságok, amik ajándéknak is tökéletesek (igen, jön a karácsony), kérdés csupán, hogy adni vagy inkább kapni szeretnénk őket. Ja, és árban is egészen barátiak!

A Krémmánia Magazin három kategóriában szedte össze az aktuális cukiságokat, tisztálkodáshoz és bőrápoláshoz, a sminkelés előkészületeihez és a smink elkészítéséhez is találhatunk imádni való tippeket.

Nézd meg őket itt »