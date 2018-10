Óriási örömhír: megnyílt az első Sloggi-márkabolt Magyarországon

A budapesti Árkád bevásárlóközpont ad helyet a 65 m²-es üzletnek, mely eddig nem látott, szuper széles kínálattal vár mindenkit: a varrás nélküli, innovatív ZeroFeel melltartóktól kezdve a letisztult és kifinomult prémium S by sloggi kollekción keresztül az idén ősszel debütáló mOve sportkollekcióval kiegészülve, és nem utolsósorban az ikonikus Originals basic fehérneműkkel zárva a sort.

Az üzlet hétfőtől szombatig 10–21 között, míg vasárnap 10–19 között várja az érdeklődőket, így elegendő időd lesz, hogy elmerülj, és magadba szívd a Sloggi-életérzést.

A tavaszi sikeres ZeroFeel-együttműködések után a Sloggi idén ősszel is rendkívül büszke rá, hogy együtt dolgozhat Iszak Esztivel, Kiss Ramival és Pintér Adával, valamint a csapat legfrissebb tagjával, Dallos Bogival. Iszak Eszti, a Sloggi márka nagykövete így köszöntötte a vendégeket az október 4-én tartott ünnepélyes megnyitón: „Nagyon boldog vagyok, hogy ma itt állhatok az első Sloggi-üzletben, hiszen már a kezdetektől együttműködök a Sloggival, és végigkövethettem a szuper gyors fejlődésüket és a folyamatos innovációkat. Őszintén mondom, hogy ez az abszolút kedvenc együttműködésem, mert a Sloggival tényleg önmagam lehetek, nem kell megfeszülnöm és pózolnom a fotózásokon, másrészt olyan márkát képviselhetek, aminek a fehérneműit tényleg mindennap viselem.”

Pintér Ada az idén ősszel bemutatott mOve sportkollekciót emelte ki a megnyitórendezvényen tartott kerekasztal-beszélgetéseben „A sportnak mindig is fontos szerepe volt az életemben, pont ezért óriási örömmel próbáltam ki elsőként a Sloggi mOve termékeit. Imádom bennük, hogy tényleg minden mozgásformához megtalálod a tökéletes mOve darabot, és szerencsére itt is nagyon odafigyeltek arra, hogy egyszerre legyenek szuper kényelmesek és divatosak.”

Dallos Bogi a kerekasztal-beszélgetést követően egy minikoncerttel szórakoztatta a közönséget, természetesen egy szuper kényelmes ZeroFeel bodyban, amely még a színpadon is megállta a helyét. Kiss Rami egy forgatás miatt most nem tudott csatlakozni a csapathoz, de őt is megcsodálhattuk az üzletházban és az üzletben bemutatott, Debreczeni Zita által fotózott képeken, melyeken Rami gyönyörű kismamaként ragyog a szuper kényelmes és innovatív ZeroFeel darabokban.

Az új Sloggi retail üzletben modern, egyedi és újításokban gazdag módon kerül kifejezésre a Sloggi-életérzés: a megszokott, egy helyben álló babák helyett végre fiatalos, csókolózó pár és szívecskét mutató manöken hoz frissességet. A próbafülkék előtt folyamatosan frissülő „Insta-fal” várja a próbára igyekvőket, míg a mennyezeten a Sloggi logójának betűi jelennek meg ledes lámpák formájában. Minden egyes apró részletet a Sloggi univerzuma inspirált, mely arra bátorítja az embereket, nőket és férfiakat egyaránt, hogy érezzék igazán komfortosan magukat, és képesek legyenek a valódi énjük kifejezésére.

Rozsnyai Zoltán, a Sloggi kelet-európai régiójának ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Ez egy olyan pillanat, amire már nagyon régen várunk. Nagyon jó érzés, hogy szemtanúi lehetünk ennek az ikonikus eseménynek és a magyarok részéről kapott fogadtatásnak. Ilyenkor érezzük igazán azt, hogy megérte a sok munkát, érdemes volt várnunk! Büszkeséggel tölt el, hogy üdvözölhetem azokat a vásárlókat, akik elsőként lépnek be a boltba az egyik legerősebb piacunkon, és engedjétek meg, hogy jó szívvel ajánljam előremutató fehérneműinket, melyek páratlan kényelmet nyújtanak mindenki számára.”

„A Sloggi hivatása, hogy tökéletes kényelmet nyújtson mindenki számára, szuper innovatív, komfortos, mindennapi viseletre alkalmas fehérneműivel” – nyilatkozta Alex Cara, a Sloggi egyik felső vezetője. „Az első magyarországi »sloggi mono brand« üzletünk megnyitója segített abban, hogy a márka e célját életre keltsük magas színvonalú és többdimenziós módon. Nagyon örülünk, hogy ezentúl az innovációink egy olyan üzletben kerülnek bemutatásra, amely teljes mértékben a márka irányvonalait képviseli. Továbbá óriási potenciált látunk arra, hogy kibővítsük vásárlóink körét, és nagy hatással legyünk a magyar piacra.”

A Sloggi szeretné meglepni az új üzlet vásárlóit, így most érdemes benézni hozzájuk a budapesti Árkád első emeletén található boltba, hiszen október 4-től minden 10 000 Ft-ot meghaladó vásárlás mellé egy szuper cool kitűzőválogatást adnak ajándékba!