Botrány: írásban utasították az alkalmazottakat, hogy kamuvéleményekkel húzzák fel a márka termékeit

Nagy szerencséje a Deciemnek, hogy alapítója kattant viselkedéséről a Sunday Riley egy csapásra elterelte a figyelmet, mikor kiderült, hogy a márka egy vezetője kör-e-mailben utasította munkatársait: rendszeresen írjanak pozitív véleményeket a termékekről az azokat árusító vagy azokkal foglalkozó netes oldalakon.

A botrány már csak amiatt is óriási, mert a Sunday Riley jelenleg az egyik legnagyobb kultusz övezte, új amerikai szépségápolási márka, ami egy sor A-listás hírességet is megnyert magának, egy ilyen hír pedig – mondani sem kell – rendesen belerondít a renoméjába.

Az ominózus e-mailt a szépségipar hazugságait, álszent képmutatásait leleplező EsteeLaundry hozta nyilvánosságra – ők gyakorlatilag ugyanúgy működnek, mint a DietPrada, akik a divatvilág legszabadszájúbb kritikusai.

A levél külön hangsúlyozza, a hitelesség nagyon fontos a véleményezéseknél, ezért az alkalmazottakat arra buzdították, minél előbb regisztráljanak álnéven az érintett oldalakon és véleményezzenek más kozmetikumokat is, így majd nem lesz feltűnő, ha a márka termékeit is felpontozzák. Sőt, még abban is eligazítást adtak, hogyan készítsék el e-mail címeiket és regisztrációikat, hogy azokat ne tudják majd a cég alkalmazottaihoz kötni.

Biztos, ami biztos, az e-mail azt is részletezte, hogy a kozmetikumok milyen előnyös tulajdonságait emeljék ki, függetlenül attól, hogy az állítás valós-e, sőt figyeljék más véleményezők bejegyzéseit is, és ha valaki negatívumot ír, ők írjanak épp azzal ellentétes véleményt a termékről.

Az e-mail kiszivárogtatása óta a Redditen egy volt alkalmazottjuk már megerősítette annak valódiságát: rendszeresen noszogatták őket, álvéleményekkel húzzák fel a termékek értékeléseit. Sőt, már maga a cég is elismerte tettét egy kommentben, amiben kifejtette, a levelet elküldő munkatársuk már nem dolgozik a cégnél. Az intézkedésre a magyarázat szerint azért is volt szükség új termékeik megjelenésénél, mert a versenytársak épp fordítva, negatív értékelésekkel igyekeztek lepontozni a Sunday Riley portékáit. Mint írták, fizikai képtelenség lenne azt elérni, hogy a létező összes, kozmetikumokkal foglalkozó, értékelő felületet nézzék és befolyásolják az alkalmazottak, ahol világszinten több ezer vélemény gyűlik össze. Erőfeszítésük ezért így is, úgy is csak csepp a tengerben, a termékek minősége magáért fog beszélni.