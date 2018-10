„Igenis tudom befolyásolni a közérzetemet” – mellrákkal sem kell lemondani a divatról és az önbizalomról

Zsuzsát egy korábbi videónkban már bemutattuk nektek. A kismama 12 hetes terhesen tudta meg, hogy mellrákja van, most a 24. hétben jár. Levették az egyik mellét, és a kemoterápiás kezelésektől a haja is kihullott. Ettől függetlenül szeretné megőrizni nőiességét és ezzel magabiztosságát is. Ebben segítettünk neki.