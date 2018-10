Kevés a plus size modell az európai kifutókon

Az előző szezonhoz képest megduplázódott a plus size modellek jelenléte a jövő évi, tavaszi–nyári kollekciókat bemutató négy nagy divathéten, ám az európai kifutókon még mindig kevesen vannak jelen – derült ki a The Fashion Spot riportjából, mely 76 divatshow-t és 2203 modell szereplését vizsgálta.

Csupán három olyan jelentős márka akadt az európai divatheteken, mely plus size modelleket alkalmazott: Londonban Nicholas Kirkwood bemutatóján láthattuk Raisa Flowerst, Milánóban a Dolce&Gabbanánál tűnt fel Ashley Graham, illetve további két plus size modell, Párizsban pedig Jill Kortleve szerepelt az Alexander McQueen divatház show-ján.

Clémentine Desseaux francia plus size modell szerint Európa túlságosan konzervatív, és ragaszkodik a bevált utakhoz, ezért nem kockáztatnak a divatházak plus size modellekkel.

A 10 legfoglalkoztatottabb modell közé nem került be egyetlen plus size, 50 év feletti vagy transznemű modell sem, viszont öten közülük színes bőrűek. A színes bőrű modellek aránya egyébként New Yorkban volt a legmagasabb, 44,8 százalékkal, míg Milánóban a legalacsonyabb, 29,9 százalékkal.

A nyíltan transznemű vagy nem bináris modellek száma rekordot döntött: összesen 91-en dolgoztak a négy nagy divathéten.

via