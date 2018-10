55 éve mosolyog a smiley, de 4000 éves a története

Mosolygós fejet rajzolni nem nagy kunszt, az emberábrázolást nagyjából mindenki egy karikával, két pöttyel és egy vonallal kezdi kisgyerekként. Nincs min csodálkozni, ha a régmúlt időkből is maradtak fenn történelmi emlékek arról, hogy valaki smiley-val díszítette aláírását vagy épp az edényét.

Az első smiley-k

Egy hettita keramikus például Kr.e. 1700 körül biztosan élt a mosolygó rajz kedélyjavító erejével, erről tanúskodik a mai Törökország területén végzett ásatás során előkerült kerámia kancsó, aminek oldalát készítője egy hangulatjellel díszítette.

Pár száz évvel később egy cseh apát, bizonyos Bernard Hennet is mosolygós fejet kanyarított aláírása mellé egy 1741-ben íródott levelén, igaz, ennek jelentését még kutatják. Könnyen lehet ugyanis, hogy a ma smiley-ként ismert jel egyszerűen csak a viaszpecsét helyét volt hivatott jelölni, vagy valaki ily módon hagyta jóvá a levél tartalmát.

Kereskedelmi célzattal először egy buffalo-i gőzhengereket forgalmazó cég használta 1919-ben, ami állítólag a kiállított számlákra tett mosolygós fejeket ábrázoló matricákat a “Köszönjük” felirat mellé. Bár erről képi emléket sajnos nem sikerült találni, a leírások rendre úgy jellemzik, hogy a mainál jóval kidolgozottabb, részletgazdagabb fejecske volt.

Ingmar Bergman 1948-as, Kikötőváros filmjében azonban bárki megnézheti ma is, amint a főhősnő szomorkodó smiley-t rajzol rúzzsal a tükörre, de a Gábor Zsazsa szereplésével készült 1953-as Lili mozifilm plakátjai fennmaradtak az utókornak, amiken szintén smiley-kkal erősítették az üzenetet, szuper kis filmnek néz elébe a mozilátogató.

Mérföldkő volt a smiley életében egy 1962-es rádióműsor is, aminek akciójához kapcsolódóan sárga pulcsikra firkálták rá a fejeket. A New York-i WMCA rádióállomás adta le a grafikusnak a rendelést, hogy “WMCA good guys” kampányához tervezze meg a reklámpulóvereket, amiket azon hallgatók között osztottak ki, akik visszahívásukkor a “WMCA good guys” szlogennel vették fel a telefont. Több ezer sárga pulcsi lelt így gazdára, amelyekre a grafikus egy elnagyolt karikafejet tervezett, két pöttyel és egy hanyag ívelt vonallal.

Unalmasan indult a siker

Bár a történelem számos ismert és ismeretlen pontján rajzoltak már az emberek mosolygós fejeket, a nagy áttörés a smiley-k karrierjében egy váratlanul unalmas szektor felől érkezett. Harvey Ross Ball grafikus 1963-ban a worcester-i State Mutual Life Assurance biztosítótársaságtól kapta a megbízást, hogy tervezzen valamilyen kedves, barátságos designt, biztosítónál ugyanis nem volt túl vidám akkoriban a munkahelyi légkör, a vezetőség pedig érezte, ide valami nagyon pozitív üzenet kell, hogy alkalmazottaik jól érezzék magukat a bőrükben és így a munka is jobban menjen.

Ball nagyjából tíz perc alatt hozta össze az egyszerű rajzot, amiért mondjuk nem is kapott több fizetséget, mint 45 dollárt, ráadásul alkotását még csak le sem védette, aminek köszönhetően egy egész iparág virágzott fel (és gazdagodott meg) a smiley nyomatos ajándéktárgyakból. A grafikus állítólag sohasem bánta meg, hogy nem formált jogot a smiley kizárólagosságára, amint fia nyilatkozta, apja sohasem volt pénzközpontú, mindig azt mondta, “Hey, egyszerre csak egy stake-et tudok megenni, egyszerre csak egy autót tudok vezetni.”

Bár 1963 óta a smiley tucatnyi variációban jelent már meg, az eredeti Ball-féle rajznak konkrét ismertetőjelei vannak. A szemek minden esetben oválisak és a jobb egy picivel nagyobb, mint a bal. A száj nem tökéletesen ívelt, két végén az orca kis vonalkáival határolt és egészen méretes.

A smiley-k sikerének következő ugrása 1970-re datálható, amikor két philadelphiai üzletember, Bernard és Murray Spain az eredeti dizájnt megtoldották a “Have a Happy Day” szlogennel (ami nem kizárt, hogy egy magyar szövegíró műve volt, ugyanis kitalálását Gyula Bogar nevéhez kötik), majd egy évvel később levédették és immár mint saját tulajdonukat nyomtatták ajándéktárgyak millióira.

A smiley-s cuccokat pedig vitték mint a cukrot, a Vietnámi háború okozta traumák közepette jót tett az amerikaiak lelkének a derű és vidámság, nem beszélve a hippi mozgalmak szabadságvágy fűtötte hedonista világképéről, aminek Szeretkezz, ne háborúzz szlogenje mellé tökélesen passzoltak a vigyori arcok.

Az igazi és az eredeti smiley

Európába 1972-ben érkezett meg a smiley, sőt elnevezését is akkor kapta Frenchman Franklin Loufrani-tól, aki a francia France Soir lap számára védette le a rajzot ezen a néven. A The Smiley Company-t is ő hozta létre, amely a mai napig őrködik száz országban a mosolygós fej jogtiszta felhasználásán. A cég egyébként az egyértelmű hasonlóságok ellenére nem Harvey Ball örökségének tartja az általuk levédetett rajzot, az ugyanis véleményük szerint épp egyszerűsége folytán már jóval régebben is létezett, minthogy Ball papírra vetette volna.

Nyerészkedés ide vagy oda, tény, hogy a smiley az elmúlt 55 évben világsikerre tett szert, magáévá tette az acid house zenei stílus és számos divatmárka emelte már be kollekciók tucatjaiba, hogy a sárga fejek el nem kopó népszerűségéből hasznot húzzon. A Watchmen: Az őrzők képregény szimbólumrendszerébe is helyet kapott, itt épp véres smiley-ként tűnt fel a bűntudat, a kudarc és megalománia szimbólumaként és a Nirvana is elkészítette a kilencvenes években saját változatát a “Corporate Rock Whores” pólói számára.

Beépítették a Forrest Gump történetébe és mára már világnapja is van, amit épp nemrég ünnepelhettünk. A World Smile Day, vagyis a Smiley Világnapja minden évben október első péntekére esik, amikor az 1999-ben, Ball által megalapított The World Smile Corporation a Harvey Ball World Smile Foundation alapítvány számára gyűjt pénzt, mindig valamilyen gyerekekkel kapcsolatos jó ügy érdekében.

A böngésződ nem támogatja a video tag-et! GIF

Kitűzőből Emoji

A smiley története nem lenne kerek, ha nem emlékeznénk meg arról a dicső napról, mikor a sárga fejből a digitális világ legtöbbet használt karaktersorozata lett. Írott formában, vagyis a “:)” módon Robert Herrick költő 1648-as A szerencséhez című verséhez is kötik korai felbukkanását, de vélhető, hogy a smiley belemagyarázása a versben már csak a későbbi korok vívmánya és a költő szimplán csak egy kettőspontot helyezett el a verssor végén.

Történelmibb ennél Scott Fahlman, a Carnegie Mellon Egyetem számítástechnikai professzorának tette, aki 1982 szeptember 19-én az alábbi javaslattal állt elő:

A következő karakter sorozatot javaslom a viccek jelölésére: “:-)” . Oldalra döntve olvasd. Valójában lehetséges, hogy gazdaságosabb azokat a dolgokat megjelölni, amik nem viccesek, az aktuális trendek fényében. Erre a célra használd ezt: “:-(“

Sárgára és rajzosra a Yahoo!-nak köszönhetően változott át digitálisan is, ami a Messenger alkalmazásába építette bele 1998-ban. 2001-ben megjelent az első smiley szótár, vagyis annak gyűjteménye, hogy milyen ASCII kódokkal jeleníthetők meg a sárga hangulatjelek, vagyis emotikonok, amikből egyre több és több érhető el. A múlt évi World Emoji Day alkalmával megvizsgálták, hogy a több száz karakter közül melyeket használják a legtöbben és mint kiderült, a sírva nevetős varinása volt a legmenőbb, amit négy másik smiley követett a TOP10-ben, de egyik sem volt az eredeti. Bezzeg a kaki emoji bejutott a listára.

A smiley népszerűsége tehát töretlen és nem csoda. Alapjáraton is pozitív üzenetet hordoz, a vidámságot hirdeti, egyszerű, mégsem igényel semmilyen kiegészítést és túlgondolni is felesleges. Pont, amire a rohanó világ emberének szüksége van egy kis instant boldogsághoz.