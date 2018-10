Brad Pittet és Steven Spielberget is bűnügyi vádemeléssel fenyegette meg a világmárka vezetője

Legutóbbi posztjában bejelentette: a Deciem ellenkező híradásig minden üzleti tevékenységét leállítja. A Deciem weboldal jelenleg már valóban nem érhető el, igaz, a The Ordinary és a többi márka oldala még működik, kérdés, meddig.

Okként Truaxe azt hozta fel, hogy a cég és annak emberei pénzügyi és más üzleti téren is komoly bűncselekményeket követtek el. Hogy pontosan mit, azt nem részletezte tegnapi videóposztjában, de méretes felsorolásba is kezdett arról, ki mindenki számíthat a következő órákban bűnügyi vádemelésre. Csak hogy néhányukat említsük: Estée Lauder Companies Inc. , LMVH csoport és az Inditex, a H&M, Too Faced vagy épp Ben Affleck, Brad Pitt, George Clooney és Steven Spielberg is.

