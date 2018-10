Ilyen lesz a fehérneműdivat 2018 telén

A téli fehérneműtrendek merészek és buják, a spandex sportmelltartók helyett álomszép szetteket tartogatnak számunkra, amik persze a kellő tartást és kényelmet is biztosítják, ha megfelelőt választunk.

Állatminta

A felsőruházatok trendjéhez hasonlóan a fehérneműk világában is hódítanak az állatminták, amiket akár virágos rátétekkel is megbolondítanak, hogy még bujább, még érzékibb végeredményt kapjon a látvány. Számos melltartófazonban találkozhatunk vele, így kis- és nagymellűek egyaránt találhatnak megfelelőt, de a bugyi sem csak az alig takaró tangák világára terjed ki, ha valaki a magasabb derekú, feneket takaró alsóneműket kedveli, nem fog csalódni a kínálat sokszínűségében.

Balconette fazon

Gyönyörűen tartanak, formáznak és eszméletlenül szexi látványt nyújtanak a balconette fazonú melltartók, amik a szezon egyik legnépszerűbb típusának számítanak. Előnyük, hogy kivágottabb felsőt is viselhetünk hozzá, kisebb mellűek pedig számos típust találhatnak, amelyekben vékonyka szivacs emeli meg és domborítja ki kellő mértékben a kebleket.

Csipkebody

A kétrészes fehérneműk mellett ne feledkezzünk meg az egyrészes, body fazonúakról sem. Népszerűségük folytán külön trendet képvisel a lehetőség, hogy testünket vékony csipkével borítsuk vagy finoman formázzuk egy megfelelő darabbal. Kétségtelenül nem hétköznapi látványt nyújtanak, de épp ez a jó bennük: egy unalmas szerdát titkon feldobni velük… garantáltan jól indul (és végződik) a nap.

Nem csak fehérnemű

Markáns divattrendnek számít szezonok óta, hogy a blézer alá a hölgyek látszólag nem viselnek semmit, csak melltartót. Az öltözködési mód meglehetősen kihívó, de lehet ezt is ízlésesen csinálni, például ha olyan fehérneműt választunk, amelynek melltartóját csipkés, áttetsző felsővel kombinálják. Ez lehet rövid vagy hosszú ujjú is, de találhatunk direkt olyan melltartót is, amelynek elejére egy finom csipke rátétet illesztenek. Ezek a megoldások semmit sem vonnak le a látvány érzékiségéből, ugyanakkor a sejtelmes takarással nem lesz „olcsó” hatása megjelenésünknek.

Fotók: Intimissimi