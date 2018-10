Ennél a papucsnál már semmi nem lesz vegánabb

A belga Mats Rombaut cipőmárkája eddig is kizárólag vegán alapanyagokból készült cipőket árusított, ám azokon csupán ránézésre ez nem látszott. A tervező azonban most megalkotta a lábbelit, mely nem csak alapanyagait tekintve, hanem küllemében is egyértelműen vegán. Íme, a salátapapucs:

A termék valóban létezik, igaz, csak 50 pár készült belőle, melyeket 122 dollárért, vagyis nagyjából 35 ezer forintért vásárolhatnak meg azok, akik éppen erre vágynak.

A papucs ráadásul lila káposztás változatban is elkészült, a tervező, valamint egy PZ művésznéven alkotó vizuális művész együttműködésének köszönhetően.

