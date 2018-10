Az ősz merészségei egy kollekcióban – Kazar 2018 ősz

A márka őszi szezonra készített lookbookja tele van ihlettel az elkövetkező hónapokra. Fényképezte Ina Lekiewicz.

GLOBÁLIS TRENDEK AZ OBJEKTÍVBEN

Az elkövetkező hónapok nem fogják hagyni, hogy unatkozz. A világ különböző részein megrendezett divathetek kifutóit nagyon kifejező motívumok jellemzik: állat- és növénymotívumok, jellegzetes fémdíszek, csillogó anyagok, valamint a klasszikus gardrób modern újraértelmezése. A Kazar tervezői az új szezon kollekcióját a legújabb trendekhez igazítják, és ügyesen ötvözik a márkára jellemző formavilággal. Mindez az Ina Lekiewicz által készített, nagyon divatos fotókon is látszik. A világhírű tervező, divatszerkesztő és kreatív igazgató az első kampányát hozta létre a lengyel piacon a Kazar számára. A kreatív lookbookot egy videó kíséri, és bemutatja a Lionheart Media által létrehozott őszi inspirációkat.

A SZEZON NŐI KOLLEKCIÓJÁNAK „MUST HAVE” TERMÉKE

Az őszi időjárás rengeteg divatlehetőséget biztosít. A Kazar új kollekcióját határozott színek jellemzik: nagyon nőies bordó, sárga, mely mellett nem lehet közömbösen elmenni, valamint különböző kék árnyalatok matt és csillogó kivitelben. Viseléstől függetlenül – „colourblock”, totallook stílusban, vagy csak akcentusként – a tervezők minden viselési lehetőséget figyelembe vettek a monokróm lábbelik és tartozékok megalkotásakor, valamint a puzzle-re és Picasso műalkotásaira emlékeztető motívumszínek kikeverésekor.

A színek mellett az anyagok is kulcsfontosságú szerepet játszanak. A lakkozott bőr színe ebben a szezonban mélyebb lesz a fényes réteg alá rejtett fémes, divatos bordó színű anyagnak köszönhetően. Az intenzív sárga vagy matt sárga kígyóbőr motívum minden kreációt karakteresebbé tesz. A geometrikus motívummá préselt felületen látható holografikus arany egy további ütős akcentus, amely biztosan nagy érdeklődést kelt majd.

A Kazar nemcsak színeket és kiváló minőségű anyagokat jelent. Övtáskák, kúp alakú magassarkúk, piercing mintájú díszek vagy madzagból szőtt minták klasszikus cipőkön és táskákon – ezeket a nagyon erős őszi trendeket is megtaláljuk a kollekcióban. A mindennapos kreációk megalkotásakor az „i”-re a pontot órákkal, sálakkal, övekkel vagy pénztárcákkal helyezzük fel. A Kazar előre látja a hölgyek változatosságra irányuló szükségletét, és minden helyzetben lehetővé teszi a trendekkel játszadozást – legyen szó munkahelyről, elegáns fogadásról vagy baráti találkozóról.

VÁROS ÁLTAL IHLETETT FÉRFI KOLLEKCIÓ

Ez már a következő szezon, amikor a Kazar az inkább casual megjelenésű férficipőket választja. A mindennapos klasszikus megoldásokat kereső vásárlók általában a népszerű tornacipőket, valamint fűzős és nem fűzős magas szárú cipőket választják. A kollekcióban használt színeket a város utcái ihlették, ezért sok szürkével, barnával, khakival, sötétkékkel, valamint egymással kontrasztban lévő feketével és fehérrel találkozhatunk, ami közvetlen válasz a globális kifutókon bemutatott trendekre. A városi ihlet a felhasznált anyagokban és textúrákban is fellelhető, például a városi építészetet idéző háromdimenziós mintákban, a bőrben kinyomott terepmintás motívumban, vagy abban, hogy a cipők felületén gumi található. A kollekcióban érdekesen használták fel a korábban csak funkcionális ruhák és tartozékok esetében előforduló anyagokat – a Kazar kollekciójában neoprén és a vastag vászon egészíti ki a klasszikus modelleket, megtörve a hagyományt. A karakteres cipőket szeretőknek bikerboots stílusú lábbelit kínálnak. A tartozékok, pl. órák, táskák, övek és pénztárcák gazdag kínálatának köszönhetően a férfiak is könnyedén teljessé tehetik megjelenésüket.

A kollekció az ország összes Kazar bemutatótermében, a külföldi bemutatótermekben, valamint a www.kazar.com webshopban kapható.

A Kazar Lookbook Ősz 2018 fotózásért a NEW ORDER WARSAW felelt.

Fényképész: Ina Lekiewicz

Modellek: Paulina / Neva Models, Kasia / Milk, Jacob Kosel / AS Management

Stiliszta: Magda Jagnicka

MUA: Gosia Sulima

Haj: Piotr Wasiński

A fényképész asszisztense: Mateusz Skraba / Pin Up

Gyártó: Kasia Kulik, Ola Chmielewska / NEW ORDER WARSAW