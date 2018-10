Christina Aguilera felbosszantotta plus size rajongóit

Christina Aguilera egyik rajongója a Twitteren tette közzé az énekesnő Liberation turnéjának első állomásán, a merchandising pultnál készült fotót, melyen látszik, hogy az XXL-es, illetve XXXL-es méretű pólók és pulóverek 5 dollárral, vagyis mintegy 1400 forinttal többe kerülnek, mint ugyenezek a termékek kisebb méretben.

Az eltérő árazáson rengetegen kiakadtak, már csak azért is, mivel az énekesnő a pozitív testkép szószólója, és a diszkrimináció ellen is gyakran kiáll. Akadtak, akik éppen ebből következtetnek arra, hogy Aguilera valószínűleg nem is tudott arról, hogy a plus size ruhákat drágábban adták a koncertjén.

A rajongói termékek árusításáért felelős cég az NBC Newsnak úgy nyilatkozott, hogy az árazásban hiba történt, az énekesnő és csapata pedig erről nem tudott. Az árazást azóta korrigálták.

A szóban forgó pólókat és pulóvereket egyébként Aguilera hivatalos online áruházában is minden méretben ugyanazon az áron lehet megvásárolni.

