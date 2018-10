A 2017-es fesztiválszezon nagy trendje volt a csillámfenék, mely idén a halloween közeledtével, úgy tűnik, új erőre kapott. Mégpedig a hátsóra pingált, majd csillámmal gazdagon megszórt töklámpás formájában:

Az első tökös fenékről készült fotót a Go Get Glitter töltötte fel az Instagramra néhány napja, és az irányzatnak máris akadt követője. Igaz, még csak egy, de mivel halloweenig még közel egy teljes hónap hátra van, így ez a szám akár növekedhet is.

