Mi a manó, menő a gumimaszk

A rubber mask még múlt évben kezdett felkapottá válni, de hazánkat azóta sem rohanták le a k-beauty újdonságok, a Krémmánián legalábbis még egyetlen példányuk sincs fenn, ami ilyen különlegesség esetén egyet jelent a teljes ismeretlenséggel. Itt az ideje hát, hogy bemutassuk a téma legnépszerűbb darabjait.

A gumimaszkoknak két típusa van, az egyik egy fátyolmaszkhoz hasonlatos maszk, amit a hozzá csomagolt pakolás fölé kell cuppantani, a másik pedig egy több komponensből álló készítmény, ami zselés/gumis állagúra szárad (ez modeling mask néven is fut). Találkozhatunk ezeken kívül többször használatos szilikon maszkokkal is, amiket akár az ebayről is beszerezhetünk és bármilyen, számunkra szimpatikus arcpakolás fölé feltehetünk, hogy lezárva a levegőtől a hatóanyagokat azok még jobban beszívódhassanak bőrünkbe.

