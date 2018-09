Pénzt csinál a királyi család Meghan Markle eljegyzési gyűrűjéből

Meghan Markle eljegyzési gyűrűje, amelyet Harry herceg tervezett a számára, immár bárki ujján ott díszeleghet – vagy legalábbis annak hű mása. Szemfüles vásárlók kiszúrták, hogy a The Royal Collection, vagyis a hivatalos, a királyi családhoz tartozó szuvenírbolt kínálatában az eljegyzési gyűrű másolata is megtalálható, igaz, The Buckinham Palace Statement Ring név alatt.

A replikákból persze hiányoznak Diana hercegnő gyémántjai és az állítható kialakítás is kissé gyerekessé teszi a megjelenést, de legalább választhatunk hozzá stílusban passzoló nyakéket és fülbevalót is. A 30 fontos bizsu várhatóan kelendő portéka lesz, mint ahogyan minden más dísztárgy és apróság is, amit Harry herceg és Meghan hercegné neve fémjelez.