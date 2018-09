Lopással vádolják a Moschino divatházat

Miután néhány napja Milánóban bemutatták a Moschino divatház legújabb, 1019-es tavaszi-nyári kollekcióját, majd a képek felkerültek a közösségi oldalakra, egyre többen vették észre, hogy a filctollal satírozott hatású holmik nagyon hasonlítanak Edda Gimnes brit divattervező dizájnjaira.

A fiatal tervező Instagram- és Facebook-oldalára maga is több olyan képpárt töltött fel, melyek egyértelművé teszik a hasonlóságot az ő tervei és a Moschino ruhái és kiegészítói között.

Gimnes sajtóközleményben tudatta, hogy tavaly november 30-án egy harmadik fél ajánlásával találkozott a Moschino egyik képviselőjével, akinek be is mutatta a munkáit, beleértve azokat is, melyek most a figyelem középpontjába kerültek.

A divatház ezek után nem kért engedélyt Gimnestől az ötletei felhasználásához. „Valahogy” mégis visszaköszönnek az új kollekcióban.

„Fiatal tervezőként sebezhető vagyok, és valószínűleg úgy gondolták, hogy ez észrevétlen marad. Biztosak lehetnek benne, hogy nem” – szögezte le Edda Gimnes.

A Moschino azonban tagadja a fiatal kreátor vádjait. Azt állítják, hogy a trompe-l’œil motívum mindig is része volt a divatház DNS-ének. Jeremy Scott kreatív igazgató pedig ezzel a kollekcióval is Franco Moschino előtt tiszteleg, az ő ötletei, stílusa inspirálta.

