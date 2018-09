Olaszos pöttyök és változó színvilág – Ezek a Milánói Divathét legnagyobb trendjei

Plasztikfény

Nem minden műanyag, ami fénylik, de ami fénylik, az tavasszal jól teszi, ha felveszi egy PVC felület fényességét. Készülhet szaténból (New Yorkban az úgyis bejött) vagy műbőrből, amelyik tetszik, de kabát esetén egy esőkabátnak is beillő műanyag csoda lesz az, amire a trendszetterek nem tudnak majd ráunni. Lehet a végeredmény színes (Fila) vagy átlátszó (Fendi), így a kiegészítők, az ékszerek és táskák terén is ezernyi lehetőségünk lesz, hogy belecsempésszük a trendet megjelenésünkbe.

Halászháló

A halászháló London után Milánóban is tarolt, így bármit is hoz Párizs, a necchálós ruhák komoly trendértékkel fognak bírni jövő tavasszal. Viselhetjük plusz rétegként pólónk fölé (Salvatore Ferragamo) vagy ruhaként is (Dolce & Gabbana), de táskadekorként is szuper, a basic szintet pedig a necczokni–magassarkú páros fogja képviselni.

Printtrend

A legmenőbbet a Moschino alkotta tollfirkás ruháival, faék egyszerűségű mintáik tökéletesen beazonosíthatóvá teszik darabjait, miközben kellően kúl és őrült, hogy a kőgazdag fiatalok szétkapkodják őket a butikokból. A többi tervezőnek sincs azért oka szégyenkezésre, a printelt minták halmozása legtöbbjüknél egészen szép és egyedi eredménnyel zárult. Egész állatkertnyi élőlény (Dolce & Gabbana) és virágháznyi növény tobzódott a szetteken, de a geometriai mintákat is szívesen tolták túl (Agnona), sokszor szemfájásig fokozva a hatást a színek segítségével (Versace).

Újító narancs

A New York-i divathét után még úgy tűnt, a sárga jelenlegi egyeduralma stabil marad még tavasszal is, most azonban, hogy Milánóban is elénk tárták, mi lesz a javasolt divatirány, azt kell, hogy mondjam, a narancssárga tényleg feljövőben van. Trendszettereknek ezért szinte kötelező, hogy beszerezzenek tavaszra legalább egy kulcsdarabot majd a színből, de ha valaki tényleg a divat előtt akar járni egy lépéssel, jó, ha már az őszi-téli gardróbjában szorít neki helyet a sok kanárisárga ruci mellett.

Felnőtt pöttyök

A csíkok mellé a pöttyök is szépen feljöttek a mintaajánlásokban, ha tetszik, mi lehetünk Pöttyös Panni felnőtt változatai, csak arra vigyázzunk, alkatunknak megfelelő színekkel és pöttyméretekkel kombináljuk elszántságunkat. Mintául szolgálhat számunkra Monica Bellucci, aki kétségtelenül a legszexibb pöttyös ruhás modellje volt a Milánói Divathétnek.