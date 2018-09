Ez történne, ha egy évig nem fürdenél

Nos, a testszag lenne a legkisebb bajunk – nekünk legalábbis mindenképp, hiszen az orrunk idővel hozzászokna egyre izmosabb illatunkhoz. Kérdés inkább az, környezetünk hányadik hét nap után redukálná a kapcsolattartást az online formákra.

Ha kényeskedő orrocskánkkal nem is törődnénk, azt pedig még élveznénk is, hogy a 21. század Mózeséhez méltón, Vörös-tengerként nyílna ketté előttünk a tömeg, a hyperkeratosis tünetei már az edzettebb egyedeket is zavarhatnák. A tisztálkodás elmaradásával ugyanis az elhalt hámsejtek nem tudnának megfelelő gyorsasággal eltűnni annak felszínéről, így lerakódnának és vastag rétegben állnának össze, vagyis bőrkérgesedés, bőrkeményedés borítaná testünk egyre nagyobb részét.

Közelebbről vizsgálva a dolgokat, valószínűleg arcunk adná fel legelőbb a harcot, ahol fejbőrünkkel és mellkasunkkal egyetemben kiütések, pattanások és a bőr megfelelő hámlasztásának elmaradásával járó bőrirritáció egyéb formái jelennének meg.

Hamar visszasírnánk azokat a szép időket is, mikor mindössze az edzőtermi zuhanyzóban összeszedett lábgomba miatt mérgelődtünk. A bőr gombás megbetegedése és különféle bakteriális fertőzések ugyanis a legváratlanabb helyeken ütnék fel a fejüket, de a hónaljba, ágyéknál, fenekünkön és lábunkon egészen biztosan, és a mellek, valamint a röcögő hasi hurkák alatti bőr sem lenne biztonságban.

A fertőzéseknek más módon is ki lennénk téve. Egy kisebb vágás, felületi sérülés is könnyebben elfertőződhet, ha koszosak vagyunk, hiszen ezek esetén kiemelten fontos a bőrfelület fertőtlenítése. Na, most képzeljük el, ha még csak le sem mossuk rendesen.

