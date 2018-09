A férfiak többet, a nőt kevesebbet fognak a jövőben sminkelni – egy dél-koreai sminkmesterrel beszélgettünk

Ha szeptember 22-én valaki a MOM Sport közelében járt, meglepődve vehette észre az egész nap hosszan kígyózó sort, a tömeget, ami a Koreai Kulturális Központ által megrendezett Koreai Kulturális Fesztiválra igyekezett bejutni.

A rendezvény nem várt, elsöprő népszerűségnek örvendett, egyik legnagyobb attrakciója pedig mindenképp a k-beauty, vagyis a dél-koreai bőrápolási és sminkelési módszereket bemutató show volt. Ennek keretében Park Seong Hee sminkmester egy tipikus k-beauty női smink mellett azt is megmutatta, milyen módszerek állnak rendelkezésére a férfiaknak, ha a hétköznapokban is vállalható, visszafogott „férfisminket” szeretnének elkészíteni maguknak.

Park Seong Hee Park Seong Hee dél-koreai származású sminkmester karrierje hazájában indult, ahol hírnevet és elismertséget vívott ki szakmáján belül. Tizenkét év után döntött úgy, hogy sikereit külföldön kamatoztatja tovább, így 2009-ben New Yorkba költözött. Ezt követően hat évig a világhírű Path McGrath sminkmesterrel volt szerencséje együtt dolgozni, akiről elárulta, a mai napig szakmai példaképének tekinti. Az évek során számos munkája került már a Vogue, az Elle és Harper’s Bazaar címlapjára, de rendszeresen látható többek között Victoria Beckham, Prada, Nina Ricci, Givenchy, Valentino, Louis Vuitton, Miu Miu divatbemutatókon is. 2016 óta önálló sminkmesterként építi karrierjét, mint elmondta, tervei közt szerepel, hogy vérfrissítést vigyen a dél-koreai sminktermékek piacára. Úgy látja, míg a bőrápolás terén roppant innovatívak a k-beauty készítmények, a sminkek, főként a szemsminkek esetén még lenne hová fejleszteni a jelenlegi színkínálatot.

A jövő a férfiaké

„Bár egyelőre nem számít átlagos dolognak, ha egy férfi sminkel, a következő nagy trend, ami a k-beauty hatására elindulhat, az a férfiak szépségápolási szokásainak megváltozása, a férfismink elterjedése” – mondta el Park Seong Hee a bemutatót követően adott interjú során. Itt azonban nem drag queen sminkekre kell gondolni, sokkal inkább csak a hétköznapi megjelenés feljavítására. „A grooming make-up lényege mindössze annyi, hogy a férfiak is több gondot fordítanak a helyes bőrápolásra, az egyenletesebb bőrtónus elérésére, ajakbalzsammal védik szájukat a kicserepesedéstől, és esetleg a szemöldökük formázására helyeznek nagyobb hangsúlyt.”

Ezt láthattuk megvalósulni a színpadon is, ahol a férfi modell épp úgy kapott hidratáló szemmaszkot és célzott bőrápoló szérumot, maga a smink már csak erre az alapra került rá. Az arctónus kiegyenlítése érdekében BB krémet használt, ami, mint tudjuk, valóban messze van a kontúrozás technikájától, ahhoz azonban éppen elég volt, hogy a modell arca úgy tűnt, mint amit a szemünk láttára photoshopoltak ki. Ezen kívül csak a szemöldök kapott enyhe, satírozott színt, hogy íve szebb legyen, amin szintén nem kellene megbotránkoznia senkinek: ha belegondolunk, milyen komplex, kényeztető kezelések várnak a férfiakra manapság egy borbélynál, egy kis plusz „fazonigazítás” szemöldöktájékon igazán csak a delikvens előnyére válhat.

De mi a helyzet a nőkkel?

A nők sminkelési szokásai úgy tűnik, látványra két csoportra bomlottak, a Kylie Jenner nevével fémjelzett, erősen sminkelt, kontúrozott, strobingolt és a jó Insta-fotóért minden létező sminkelési technikát bevető irány mellett a természetesebb hatású sminkek képviselik az ellenpólust, amelyek ráadásul feljövőben vannak.

„Jelenleg még meghatározóbb trendnek számítanak az erős kontúrozással dolgozó, az arc minden területét egyaránt hangsúlyozó sminkelési technikák, de úgy gondolom, ez a közeljövőben változni fog. Az extrémebb árnyalatok megmaradnak a szájsminknek, a szem- és arcsminket tekintve a visszafogottabb, természetesebb színek fognak érvényre jutni.”

Mindez összecseng a k-beauty lényegével is, amely az egészséges bőrön, a hibátlan bőrképen nyugszik. Nem célja, hogy „vakolatnyi” sminkkel burkolja be viselőjét, sokkal inkább a belülről jövő szépséget kívánja tovább finomítani, hangsúlyozni.

A 10 lépéses arcápolási rutin is ezen alapul, amely során az arctisztítás és ápolás összesen tíz, különböző funkciójú egymásra épülő, egymást kiegészítő, könnyed állagú készítmény használatából áll. Természetesen Park Seong Hee is ezt a módszert alkalmazza saját bőrének ápolásakor. „A koreai bőrápolás a legjobb. Ott ismerik a legjobban, mire van a bőrömnek szüksége” – felelte kérdésünkre, mikor azt akartuk megtudni, az elmúlt kilenc évben, mióta New Yorkban él, találkozott-e olyan bőrápolási módszerrel, amit érdemesnek tartott kipróbálni.

Egy kis plasztika belefér

K-beauty ide vagy oda, a dél-koreai nők szépségápolási rutinjába egy kis arcplasztika néhanapján éppúgy belefér, mint a leginnovatívabb fátyolmaszkok használata. Mint Park Seong Hee elmondta, hazájában ezek a beavatkozások nagyon jó minőségben és viszonylag olcsón elérhetők, és főként ez utóbbi tényező miatt rengetegen élnek is a szikék által nyerhető szépülés lehetőségével. „Ha szebb lehet általa az ember, miért ne csinálhatná? A dél-koreai nőkben igen erős a komplexus a külsejükkel kapcsolatban. Magasabb orrot, nagyobb szemeket és fehér bőrt szeretnének, amikért mindent meg is tesznek, amire csak lehetőségük van. Én még nem éltem ezekkel a lehetőségekkel, de egyáltalán nem zárom ki, hogy a jövőben igénybe veszem őket.”

Addig is tucatnyi k-beauty márka több száznyi készítménye áll a rendelkezésére, amelyek száma a közeljövőben csak nőni fog. Dél-Korea már most is a világ tíz legjelentősebb szépségipari piaca között szerepel, a következő két évben pedig további 10%-os növekedést jósolnak neki az arcápolók terén. Népszerűségét nagy mértékben köszönheti a K-pop sztárok egyre növekvő nemzetközi sikerének, akik – elnézve a rendezvényre is ellátogató több száz k-pop rajongó fiatal lelkesedését – még messze vannak attól, hogy rájuk unjon a világ.

Amíg pedig az idolegyüttesek tagjai mindenkit ámulatba ejtenek makulátlanul tiszta, sima, pigmentfoltoktól mentes bőrükkel (de komolyan, mint akiknek egyáltalán nincsenek pórusaik), addig arra is meg lesz a kereslet, amivel csodás külsejüket elérik.