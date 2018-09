Íme a parfümvilág legféltettebb titka

A Beauty & Chic Club by Oriflame sokadjára bizonyította: pontosan tudja, mivel és hogyan érdemes megszólítani a fiatalokat.

Az Oriflame legutóbbi márkamegjelenéseit látva persze egyáltalán nem lepődtünk meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott pazar illatbemutatón! Aki az elmúlt néhány hónapban figyelemmel kísérte a Beauty & Chic Club by Oriflame aktivitásait, saját szemével láthatta, milyen sok fiatalt vonzott az Ocean’s 8 exkluzív vetítése, mennyien megálltak az Erzsébet téri Balaton & the city pop-up stand előtt, és mire képes egyetlen szempillaspirál, ha az Oriflame-katalógus borítójára kerül.

A fiatalok nem szeretik a mellébeszélést. Őszinte termékekre, igazi élményekre és valódi inspirációra vágynak, hogy a lehető legjobban érezzék magukat, amíg a helyüket keresik a világban. Ez az, amire az Oriflame ráérzett, és erről szólt az Eclat Mon Parfum illatbemutatója is. A közösségről, az inspirációról és egy illatról, amely ehhez az apropót adta.

Az Eclat Mon Parfum valóban különleges. A francia elegancia legkifinomultabb képviselője, amelyet a japán körte, a mandula és a fehér nőszirom aromája ihletett, és amely a párizsi De Laire illatház exkluzív illatjegyeit is magán viseli.

Elegáns dekoráció, párizsi hangulatú élő zene, lenyűgöző fotófal fehér nőszirmokból, ínycsiklandó francia brunch, amit a Fess Neki közösségi festése tett még teljesebbé.

A hangsúly persze így is az Eclat Mon parfümön maradt, amelyet ti is kipróbálhattok, ha fellapozzátok a szeptember 25-én megjelenő Oriflame-katalógust. És ha már úgyis kézbe veszitek, kukkantsatok be a szétnyitható borító mögé is, hiszen a belső oldalak exkluzív nyereményjátékot rejtenek! Így vagy úgy, de az Oriflame új illata, az Eclat Mon Parfum mindenképpen Párizsba repít benneteket.