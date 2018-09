Hárommellű nők jelentek meg a kifutón

2014-ben egy Jasmin Tridevil művésznéven futó nő azzal lett egy rövid időre híres, hogy azt állította, a meglévő kettő közé egy harmadik mellet is plasztikáztatott magának. Utóbb kiderült, hogy a plasztika kamu volt, a harmadik mell csak manipulált képeken létezett. Az ötletet azonban most előkapta az olasz GCDS márka, mely a Milánói Divathéten tartott divatbemutatóján a hagyományos, két mellel rendelkező modellek mellett hárommellűeket is a kifutóra küldött.

A modellek nem a két saját mellük közé kaptak egy harmadikat, hanem három darab műmellet applikáltak a mellkasukra, melyek sportmelltartók alól kandikáltak ki.

A mostanában zajló, nagy divathetek folyamán nem ez volt az első alkalom, hogy a bizarr testmódosítás került reflektorfénybe. Egy Simon Huck nevű művész a New York-i Divathéten mutatta be extrém kiegészítőit, amelyek úgy néznek ki, mintha viselőjük testéből nőttek volna ki.

