Ez a részlet senkinek sem tűnt fel Meghan Markle esküvői ruháján

Bár Meghan Markle és Harry herceg esküvője óta több mint 4 hónap telt már el, még most is derülnek ki újabb titkok a menyasszonyi ruhával kapcsolatban.

Az ITV Queen of the World címmel forgatott dokumentumfilmet a brit királyi családról. Ebben szólal meg Meghan hercegné is, aki az esküvő óta először „találkozott” újra a menyasszonyi ruhájával a forgatáson. Ez alkalomból árulta el, hogy bár senkinek nem tűnt fel, de volt rajta valami kék.

Egy apró anyagdarabot rejtettek el a fátyol szegélyét díszítő hímzésben abból a kék ruhából, melyet Meghan Markle azon a vakrandin viselt, ahol megismerkedett Harry herceggel.

Ez azért romantikus, azt meg kell hagyni.

