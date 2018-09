Konfekcióruhák, amiket kismamaként is hordhatsz

A kismamaruhák sokszor fájóan magas ára nem könnyíti meg a helyzetet, amikor arról kell dönteni, mégis, mit fogunk felvenni, ha már gömbölyödik a pocak. Az ár-érték arány időtényezős képlete valahogy túl rossznak tűnik, miközben nyilván szeretnénk csinosak, nőiesek, divatosak maradni.

Amiket nem úszunk meg

Néhány tételnél – tetszik, nem tetszik – le kell nyelni a keserű pirulát, a normál fazonokba esély sem lesz beleférni, de szerencsére egészen rövidke a lista:

nadrág, farmernadrág: a hasnál gumibetétes gatyók amilyen nevetségesen festenek, olyan kényelmesek, ha már gömbölyödik a pocak. Higgye el mindenki, nincs az a csípőfazonú nadrág, ami az alhasi résznél ne kezdene el gyorsan feszíteni, szorítani.

leggings, harisnya: bizony, hiába a lycra, a ludas itt is a derékrész kialakítása lesz.

szoknyák: ugyanaz a helyzet velük, mint a nadrágokkal. Vagy kényelmetlenek lesznek, vagy ha gumis derekú, és letoljuk elöl pocak alá, a fazon válik előnytelenül aszimmetrikussá.

mell alatt szabott ruhák: hogy mikor kezdenek el szorítani, nagyban függ attól, mikor ugranak egy méretet melleink, de ha drámai változások az első hónapokban még nem is történnek e téren, mell alatt mindenképp kényelmetlenné válnak. Ahogyan a pocak nő, úgy kezd egyre inkább gyomrunk a tüdő helyére pályázni, a lengőbordák tájékán pedig megnő testünk kerülete.

Amiknél nyugodtan elkerülhetjük a kismamabutikokat

A fentieken túl, gyakorlatilag minden más ruhaneműnél.

Tele vannak az üzletek túlméretes pólókkal, oversize felsőkkel, de hogy a csinosabb vonal felé menjünk, bő fazonú ingek, tunikák, zsákruhák tucatjaiból válogathatunk.

És hogy mi a jó a nem kismamás ruhákban? A szülés utáni hónapokban is nyugodtan viselhetjük őket, sőt ha nem untuk meg még azt követően is, hogy visszanyertük alakunkat, elvvégre úgy lettek kitalálva, hogy pocak nélkül is jól mutassanak.

Ruhák

Jöhet minden, aminél nincs konkrét derékvonal kialakítva, a legjobb mégis, ha lefelé enyhén bővülő fazont vagy vérbeli zsákruhát választunk, ezeket tényleg az utolsó hetekig kihasználhatjuk.

Tunikák

Talán a legtutibb kismamaruha, ami létezik. Egy kellően bő tunika kényelmes lehet nyáron is, viselhetjük ősszel leggingsszel vagy télen is vastag harisnyával. Kellően hosszú, hogy takarja fenekünket és óvja derekunkat a megfázástól, szóval a vérbeli paramamiknak is optimális megoldás lehet.

Felsők

Nem most jön el a crop topok ideje, sőt jó, ha figyelünk a felső hosszára, elől ugyanis jó pár centivel is feljebb csusszanhat majd az anyag. A kényelem jegyében itt is a bő fazonú felsők lesznek a nyerők, de a kellően elasztikus, szűk trikók is jó darabig kényelmesek lehetnek.

Kabátok

Ha már pattannak a gombok az őszi kabátkáról, viseljünk helyette poncsót, a plédnyi anyag alatt kényelmesen el fogunk férni és még divatozási hóbortjainknak is hódolhatunk. Télen ennél nehezebb a helyzet, hiszen mégsem flangálhatunk nyitott kabátban a cidriben, de szerencsére divat az oversize, a butikok pedig tömve vannak túlméretes kabátokkal már most is.