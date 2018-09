Melania Trump újból egy kabát miatt került reflektorfénybe

KAPCSOLÓDÓ Kamerák előtt alázta meg Donald Trumpot a lengyel first lady

Melania Trump a Fehér Ház lakójaként igyekszik kerülni a rivaldafényt, a first lady azonban időnként nem teheti meg, hogy ne jelenjen meg bizonyos eseményeken. Így volt ez most kedden is, amikor Donald Trump amerikai elnökkel együtt Andrzej Duda lengyel elnököt és feleségét fogadta a Fehér Házban. Bár most nem tört ki akkora botrány, mint amikor júniusban botrányos ruhában látogatta meg a családjuktól elszakított gyerekeket, most sem úszta meg a fotózkodást értetlenkedő kommentek nélkül.

A first lady az eseményre egy elegáns fehér-kék-arany színkombinációjú Gucci kabátot választott – ami egyébként habkönnyű 3980 dollárba, vagyis több mint egymillió forintba kerül – amivel még nem lenne gond, de, ahogy több twitterező rámutatott, Melania Trump akkor sem vette le a kabátot, amikor már házon belül fotózták őket a lengyel vendégekkel.

A very productive visit with President Andrzej Duda & First Lady Agata Kornhauser-Duda at the @WhiteHouse this afternoon! pic.twitter.com/0PmXhstjuu — Melania Trump (@FLOTUS) September 18, 2018

„27 fok van, ez pedig egy tiszta gyapjú kabát…nincs melege?” – tette fel a mindenkit foglalkoztató kérdést.

Az ügyet egyelőre sem Melania Trump, sem az elhíresült kabátbotrányban felesége védelmére kelő Donald Trump nem kommentálta.