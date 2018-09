Bambi-bőr, flitterek és egy kis punk – ez történt a Londoni Divathéten

Ballonkabát 2.0

Az angol klasszikus, a trencskó egy sor új stílust és kialakítást kapott. Alexa Chung például vinylként fénylő kabátokat, a Burberry sálmintás és gyöngyös típusokat engedett szabadjára. Bár esetükben a legnagyobbat az őzikemintás kabát szólt, amelyhez valaki konkrétan Bambi életére tört – de erről kicsit később. A sok stílusvariáns közül garantálható, hogy lesz jó pár, amely a fast fashion szintjére is leérkezik majd, így érdemes lesz figyelni, hogy az igazán izgalmas darabokra még időben lecsapjunk.

Nadrágfazon-újítások

Victoria Beckham nemcsak a nadrágok alját tekintve hozott be új trendet, de a derékrész kialakításánál sem érte be egy snassz gombos-cipzáras megoldással. A látványra aszimmetrikus kialakítás nagyon jól harmonizált a bő szabással, mint ahogyan a Burberry magas derekú nadrágjainak is jót tettek a sálas díszítések és csípések vagy a trükkös, dupla derékrész.

Flitterhegyek

Ami New Yorkban a szatén volt, az Londonban a flitter. A Halpern akár védőszemüveget is osztogathatott volna vendégeinek, úgy szikráztak a ruhák, de a többi bemutatóra igyekvők sem panaszkodhattak, a legtöbb designer igyekezett kisebb-nagyobb mértékben belecsempészni a fénylő anyagot kollekciójába.

A trend – ahogyan az az előző etapban is volt – egyáltalán nem korlátozódik az alkalmi viseletekre, ha valakinek belefér a stílusába a csillogás halmozása, bátran viseljen flitteres felsőt, szoknyát vagy akár blézert a hétköznapokon is.

Rojtok

A New York-i Divathéten is feltűntek a rojtos rátétek, de igazán Londonban teljesedett ki az őrület, ahol makraménak álcázott díszítés és hálós anyaggal kombinált megoldás is volt szép számmal. Matty Bovan kifutóján láthattuk, milyen Marie Antoinette pompája némi punk hatással fűszerezve, ugyanennek 21. századi változatát pedig a Fyodor Golan tervezőpárosa prezentálta számunkra. A halászhálók bája nem csak őket ejtette rabul, JW Anderson kollekciójában is feltűntek a rojtokkal tuningolt hálók, még egy hordhatatlanul extravagáns nadrágon is.

Fátylak

A derbyk törzsközönsége és úgy nagyjából minden kalapimádó számára fontos hír: 2019-ben tessék egy kis fátylat is a fejfedő köré kanyarítani. A jelzésértékűen picitől a 19. századot idéző klasszikuson át a menyasszonyosan méretesig minden változatban feltűntek a fátylak. Ezek esetén persze joggal húzódik meg a divattervezők azon szándéka is, hogy az arab országok vagyonos hölgyei számára is tudjanak olyan elegáns öltözékeket kínálni, amelyeket vallásuk szabályaival is összhangba tudnak hozni.

Feliratok

A logó- és feliratmánia továbbra sem csillapodik, a londoni bemutatókon legalábbis rendre az üzengetés eme eszközéhez nyúltak a tervezők. A Trump-ellenes vagy más, konkrét vezetőhöz, hatalomhoz köthető üzenetek helyett polgárpukkasztó gondolatok, anarchia és a lelki üresség, ami a pólókra került. A legtöbb jelentéstartalommal azonban mégis a Burberry „Miért ölték meg Bambit?” felirata bírt. A brit divatház élére ugyanis új kreatív igazgató került az olasz Riccardo Tisci személyében, aki átnyálazva a márka és így Anglia elmúlt 162 évének történéseit, egyszerre üzent arról, hogy a Burberry ezentúl nem használ valódi szőrmét, utalt a punk mozgalmat elindító Sex Pistols Who Killed Bambi című számára, amely brit kultúrtörténeti szempontból is meghatározó, és beleszőtte saját karrierjének egyik legcsillogóbb állomását, mikor a Givenchy színeiben 2013-ban bemutatta a Bambi-mintás pulcsiját.