Tűsarkú zoknival? Szandál zoknival? Igen, igen!

Egyszer volt, hol nem volt, időszámításunk előtt 800-ban őseink feltalálták a zoknit. Azóta ilyen vagy olyan formában, de minden ember a földön viselte már a lábán legalább egyszer. Készítették állatbőrből, selyemből, gyapjúból, pamutból, nylonból, létezett fehér, színes, átlátszó verziója. Aztán jött a titokzokni, amikor a divat azt diktálta, hogy úgy tűnjön, mintha nem is lenne semmi a lábunkon a cipő alatt. Persze a divat körforgását nem lehet megállítani, így idén őszre visszatért a zokni, mint a szezon legstílusosabb kiegészítője. Ha izgalmassá szeretnéd tenni a szettedet, vegyél egy feltűnő zoknit. Olcsóbb is, mint beszerezni egy új táskát, ékszert vagy cipőt, ráadásul nyugodtan kölcsönveheted a pasidét is. Sőt, ha igazán színes darabokra szeretnél szert tenni, ajánljuk, hogy az üzletek férfi részlegeit is járd körbe, ott néha nagyobb kincseket lehet találni.

Ami eddig ciki volt, az most menő

Zokni szandállal, zokni tűsarkúval, vagy úgy egyáltalán, zokni elegáns alkalmakra… Ezek a kombinációk eddig a “ne tedd” listákon szerepeltek, ebben a szezonban viszont a stílusos megjelenés netovábbjai. Összegyűjtöttük a legmeghatározóbb trendeket, hogy ezekből inspirálódhass, de most az a szabály, hogy nincs szabály. Legyen szó bármilyen bohókás, elborult zokniról, viseld bátran és érezd jól magad!

A retro

Ezeket a régi teniszzoknikra emlékeztető fehér alapon mintás darabokat kizárólag teljesen felhúzva szabad viselni. Ha igazán bátor vagy, akkor válaszd belőle a térdzokni változatot!

A színes-mintás

Lehet geometrikus, dzsungelmintás, pszichedelikus, batikolt, vagy teljesen elborult, minél vadabb és színesebb, annál jobb.

A vicces

Ezeket a vicces zoknikat eddig szinte csak a gyerekeknek gyártották, de végre rájöttek az üzletek, hogy néha a felnőttek is szeretnek mókázni. Találtunk fánk-, flamingó-, hagyma- és sajtmintás darabokat is, de a virslimintás szerelem volt első látásra.

Az elegáns

Ha elegáns alkalomra viselnél zoknit, akkor ebben a szezonban válogathatsz kedvedre a csipkés, a hálós, a gyöngyökkel díszített, a fényes, az áttetsző vagy éppen a csillámos darabok között. És ami eddig tabu volt, ám most ezt is megteheted: vedd fel a tűsarkúd alá, bónusz, hogy így még kényelmesebb is a viselése.