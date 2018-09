Trendváltozást, botrányt és figyelemelterelő látványosságot is hozott magával a New York-i Divathét, mutatjuk a legizgalmasabb eseteket.

Csíkok, pasztell és botrány – Ilyen volt a New York-i Divathét

Látványosság és botrány Az elmúlt pár nap nem csak a szépséges ruhák miatti sóhajtozásoktól volt hangos, volt miről pletykálnia a szenzációra éhes közönségnek. A Coach például erős kritikát kapott érte, hogy hiába volt az apokaliptikus partihelyszínre hajazó, fémdinoszauruszos gigainstallációja, a ruhák inkább csak átlagos szintet ütöttek meg, pedig még a Disney-t is bevetették. Tom Ford és Michael Kors túl sablonszerűen hozták a tőlük elvártakat, amik ugyan minőségben kifogástalanok voltak, meg sem kockáztatták, hogy valami eredetit tegyenek le az asztalra. Szegény Marc Jacobs járt azonban a legrosszabbul. Nem elég, hogy komoly pénzügyi gondok jellemzik egy ideje márkáját, bemutatója szervezési malőr miatt jó másfél órát késett, amit a divatszerkesztők java része nem volt hajlandó kivárni még a kedvéért sem: az európaiaknak indult a gépük, a helyiek pedig nem akartak lemaradni Rihanna új fehérnemű kollekciójának bemutatójáról.

Véget ért a tavaszi-nyári kollekciókat felvonultató divatparádé első állomása, New York szusszanhat egyet, míg mi többiek megpróbáljuk feldolgozni, az elénk tárt divatjavaslatokat.

A sárga szín például úgy tűnik, továbbra is trend marad, míg a neon árnyalatokon 2019 már túllép – szerencsére. Az oversize a maga túlzó formavilágával nem tűnik el, a szélsőséges fazonok azonban már nem voltak annyira jellemzőek a kollekciókra – hiába, a nyolcvanas évek felköhögése után erőteljesen haladunk a kétezres évek felé, már ami a trendinspirációkat illeti.

A szatén még mindig fénylik

Akár be is másolhatnám múlt évi trendjelentésem vonatkozó részét, a szatén iránti lelkesedés mit sem változott egy év alatt.

Elegáns alkalmi ruhák és lazább, hétköznapi együttesek, valamint precíz iroda szettek egyaránt készültek belőle most is, a legjobban talán Brandon Maxwell játszadozott el az anyag hullámzásából eredő fényjátékkal, amit maximálisan kihasznált a bemutatott ruháknál.

Ezzel a trenddel csak egy gond lesz, mire a fast fashion szintre leér: a pamut vagy még drágább hernyóselyem helyett közönséges poliészter szálból készülnek majd a fényes anyagok, ergo izzadni fogunk bennük, mint a ló.

13 Fotó megtekintése Csíkok, pasztell és botrány – Ilyen volt a New York-i Divathét Cushnie 2019 tavasz-nyár (Fotó: Frazer Harrison/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Anna Sui 2019 tavasz-nyár (Fotó: Ron Adar/WireImage) Még több + Tom Ford 2019 tavasz-nyár (Fotó: Randy Brooke/WireImage) Még több + Hellessy 2019 tavasz-nyár (Fotó: Albert Urso/Getty Images) Még több + Hellessy 2019 tavasz-nyár (Fotó: Albert Urso/Getty Images) Még több + Cushnie 2019 tavasz-nyár (Fotó: Frazer Harrison/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Dion Lee 2019 tavasz-nyár (Fotó: Mike Coppola/Getty Images) Még több + Brandon Maxwell 2019 tavasz-nyár (Fotó: JP Yim/Getty Images) Még több + Brandon Maxwell 2019 tavasz-nyár (Fotó: JP Yim/Getty Images) Még több + Brandon Maxwell 2019 tavasz-nyár (Fotó: JP Yim/Getty Images) Még több + Brandon Maxwell 2019 tavasz-nyár (Fotó: JP Yim/Getty Images) Még több + Prabal Gurung 2019 tavasz-nyár (Fotó: Ron Adar/WireImage) Még több + Prabal Gurung 2019 tavasz-nyár (Fotó: Ron Adar/WireImage) Még több +

Marad a sárga

A sárga szín már két szezon óta uralja a terepet és bár sok helyütt a narancs előmenetelét prognosztizálják, New Yorkban még mindig fő helyen szerepelt a gen-z sárga trend. A jövő év első fele tehát jó eséllyel ennek az élénk árnyalatnak a hatása alatt lesz, így mindenki megnyugodhat, a leárazásokon beszerzett kis sárga ruciban a következő nyáron is még bátran divatozhat a legfelsőbb ajánlások szerint is.

11 Fotó megtekintése Csíkok, pasztell és botrány – Ilyen volt a New York-i Divathét Brandon Maxwell 2019 tavasz-nyár (Fotó: JP Yim/Getty Images) Még több + Milly by Michelle Smith 2019 tavasz-nyár (Fotó: Frazer Harrison/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Carolina Herrera 2019 tavasz-nyár (Fotó: Fernanda Calfat/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Sies Marjan 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images) Még több + Mansur Gavriel 2019 tavasz-nyár (Fotó: Frazer Harrison/Getty Images) Még több + Rodarte 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images) Még több + ESCADA 2019 tavasz-nyár (Fotó: Thomas Concordia/Getty Images for ESCADA) Még több + Prabal Gurung 2019 tavasz-nyár (Fotó: Ron Adar/WireImage) Még több + Carolina Herrera 2019 tavasz-nyár (Fotó: Fernanda Calfat/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Carolina Herrera 2019 tavasz-nyár (Fotó: Fernanda Calfat/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Christian Siriano 2019 tavasz-nyár (Fotó: Fernanda Calfat/Getty Images) Még több +

Oversize megy, kényelem marad

A túlméretes öltözékek hál’ istennek kikopóban vannak, a most véget ért New York-i Divathéten legalábbis jóval kevesebbet láthattunk a ’80-as évekből merítkező, válltöméses kabátokból, térdig érő pulóverekből és a többi, nőiesnek legkevésbé sem mondható szettből. Mindez persze nem ment a kényelem rovására, a bő szárú nadrágokat, a lenge szoknyákat és úgy általában, a kényelmesen lezser szetteket minden stílus magáévá tette.

8 Fotó megtekintése Csíkok, pasztell és botrány – Ilyen volt a New York-i Divathét ESCADA 2019 tavasz-nyár (Fotó:Thomas Concordia/Getty Images for ESCADA) Még több + Oscar De La Renta 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Oscar De La Renta 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Tory Burch 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images for Tory Burch) Még több + Tory Burch 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images for Tory Burch) Még több + Hellessy 2019 tavasz-nyár (Fotó: Albert Urso/Getty Images) Még több + Monse 2019 tavasz-nyár (Fotó: Albert Urso/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Sies Marjan 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images) Még több +

Jól karakterizált földszínek

Lehet western, szafaris, etno vagy épp minimalistán letisztult a stílus, a natúr színek, népszerűek. A bézshez a téglavörös, olajzöld, bordós árnyalatok szívesen keverednek és ahogy láthatjuk, farmerkékkel is szép összhatást eredményeznek. Vadabb változatai a soron következő fesztiválszezonra is tökéletesek lesznek majd, míg a szafari ingeket, drapp szoknyákat a hétköznapi ruhatárunkba lesz érdemes beilleszteni.

9 Fotó megtekintése Csíkok, pasztell és botrány – Ilyen volt a New York-i Divathét Dion Lee 2019 tavasz-nyár (Fotó: Mike Coppola/Getty Images) Még több + Tory Burch 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images for Tory Burch) Még több + Ralph Lauren 2019 tavasz-nyár (Fotó: Randy Brooke/Getty Images) Még több + Dion Lee 2019 tavasz-nyár (Fotó: Mike Coppola/Getty Images) Még több + Sies Marjan 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images) Még több + BOSS 2019 tavasz-nyár (Fotó: JP Yim/Getty Images) Még több + Longchamp 2019 tavasz-nyár (Fotó: Thomas Concordia/Getty Images for Longchamp) Még több + Tory Burch 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images for Tory Burch) Még több + Tory Burch 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images for Tory Burch) Még több +

Neon ment, pasztell maradt

Kevés kivételtől eltekintve (Jeremy Scott), a divattervezők retinája már nem bírta a harsány árnyalatokat és jóval visszafogottabb színkészlettel dolgoztak. A pasztell színek kerültek elő, amelyeket Marc Jacobs például csillámokkal bolondított meg, a Boss pedig letisztult, harmonikus szetteket tervezett belőle. Mivel gyakorlatilag minden színnek láthattuk a púderes változatát, nem kell a sokszor sápasztó baracknál leragadni, a lágy kékek, pisztácia zöldek, mályvák is porondon lesznek.

8 Fotó megtekintése Csíkok, pasztell és botrány – Ilyen volt a New York-i Divathét Noon by Noor 2019 tavasz-nyár (Fotó: Frazer Harrison/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Tibi 2019 tavasz-nyár (Fotó: Thomas Concordia/WireImage) Még több + Tom Ford 2019 tavasz-nyár (Fotó: Randy Brooke/WireImage) Még több + Mansur Gavriel 2019 tavasz-nyár (Fotó: Frazer Harrison/Getty Images) Még több + Marc Jacobs 2019 tavasz-nyár (Fotó: Randy Brooke/WireImage) Még több + Tibi 2019 tavasz-nyár (Fotó: Thomas Concordia/WireImage) Még több + Marc Jacobs 2019 tavasz-nyár (Fotó: Randy Brooke/WireImage) Még több + Marc Jacobs 2019 tavasz-nyár (Fotó: Randy Brooke/WireImage) Még több +

Virágok? Naná!

Nem 2019 lesz az év, amikor kimarad a divatkosárból a virágos minta. Michael Kors sablonosan megoldott mintáitól a romantikus Rodarte rózsákon át a Kate Spade New York tapétamintás változatáig jó pár variánsban feltűnt ismét, hogy Marc Jacobs gigarátéteiről már ne is szóljunk.

10 Fotó megtekintése Csíkok, pasztell és botrány – Ilyen volt a New York-i Divathét Christian Siriano 2019 tavasz-nyár (Fotó: Fernanda Calfat/Getty Images) Még több + Rodarte 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images) Még több + Carolina Herrera 2019 tavasz-nyár (Fotó: Fernanda Calfat/Getty Images for NYFW: The Shows) Még több + Anna Sui 2019 tavasz-nyár (Fotó: Ron Adar/WireImage) Még több + Michael Kors 2019 tavasz-nyár (Fotó: Thomas Concordia/WireImage) Még több + Michael Kors 2019 tavasz-nyár (Fotó: Thomas Concordia/WireImage) Még több + Marc Jacobs 2019 tavasz-nyár (Fotó: Randy Brooke/WireImage) Még több + Badgley Mischka 2019 tavasz-nyár (Fotó: Pietro D'aprano/FilmMagic,,) Még több + Pamella Roland 2019 tavasz-nyár (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images) Még több + Kate Spade New York 2019 tavasz-nyár (Fotó: Desiree Navarro/WireImage) Még több +

Kockák helyett csíkok

Grafikaváltás veszi kezdetét tavasszal? Ezt még meglátjuk, hiszen a londoni, milánói és párizsi divathetek még előttünk vannak, az azonban szépen látható, hogy New Yorkban mintha kifogytak volna a kockákból. Helyüket jelentős mennyiségű csíkos kelmével pótolták, amiből aztán minden készült, az alkalmi ruhától a maszkulin nadrágkosztümig, az Escada pedig csodás példáját nyújtotta annak, hogy lehet pöttyössel kombinálni úgy, hogy az jól is nézzen ki.