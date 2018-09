Helyi idő szerint szerda délután 4 órakor kezdődött a Nanushka divatbemutatója, ami immár második alkalommal részét képezte a New York-i Divathét hivatalos programjának.

A bemutatón természetesen már a jövő évi tavasz/nyári kollekció volt látható, ami a Totem nevet kapta, inspirációjául pedig Egyiptom, a sivatag végtelensége, a keleties hangulat és spiritualitás szolgált. A natúr földszíneket mályvás-rózsaszínes árnyalatok, némi légies kék és méregzöld színek egészítették ki, miközben az összhatás nagyon természetes és letisztult maradt, mint egy érintetlen oázis a sivatag közepén. Fénylő szatén, vegán bőr, len és pamut anyagok uralták a szetteket.

6 Fotó megtekintése A magyar Nanushka a New York-i Divathéten újrázott Nanushka 2019 tavasz-nyár (Fotó: instagram.com/nanushka) Még több + Nanushka 2019 tavasz-nyár (Fotó: instagram.com/nanushka) Még több + Nanushka 2019 tavasz-nyár (Fotó: instagram.com/nanushka) Még több + Nanushka 2019 tavasz-nyár (Fotó: instagram.com/nanushka) Még több + Nanushka 2019 tavasz-nyár (Fotó: instagram.com/nanushka) Még több + Nanushka 2019 tavasz-nyár (Fotó: instagram.com/nanushka) Még több +

A ruhákon felül a márka Amulet névre keresztelt ékszerkollekciója is bemutatkozott, amelynek leglátványosabb eleme kétségkívül a kígyót mintázó nyakperec volt.

4 Fotó megtekintése A magyar Nanushka a New York-i Divathéten újrázott Nanushka 2019 tavasz-nyár (Fotó: instagram.com/nanushka) Még több + Nanushka 2019 tavasz-nyár (Fotó: instagram.com/nanushka) Még több + Nanushka 2019 tavasz-nyár (Fotó: instagram.com/nanushka) Még több + Nanushka 2019 tavasz-nyár (Fotó: instagram.com/nanushka) Még több +

A hangtál koncert rezgésével kísért bemutató immár a harmadik, New Yorkban megrendezett divateseménye volt a Nanushkának: az őszi-téli kollekciót bemutató, februári divathetet követően az amerikai metropolisz adta a helyszínt a 2019-es Resort kollekció megismertetéséhez is, most pedig újra a rangos divathét programját képezte a fogadással egybekötött prezentáció.