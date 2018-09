Megkérdeztük: ezt gondolják a pasik az őszi divatról

Öltözködni, divatozni úgy jó, ha magunk miatt szeretjük csinálni, nem a környezetünk véleménye és óhajai alapján. Mégis, nem egy lakatlan sziget királynői vagyunk, naná, hogy tetszeni akarunk a férfiaknak. Nem bűn az, ha kapunk és elfogadunk egy jóleső bókot (és most nem az utcák macsóinak kurjongatásaira gondolok).

De vajon melyik divattrendek jönnek be a pasiknak? Milyen szettbe bújjunk ősszel, ha az ellenkező nem elismerését is ki szeretnénk vívni? És mi az az irányzat, ami akkor sem jönne be nekik, ha maga Karl Lagerfeld kínálgatná ezüsttálcán? Már ha érdekelné őket egyáltalán, kicsoda Karl Lagerfeld.

Hogy minderre megtudjam a választ, roppant furfangos módon megkérdeztem őket, a férfiakat. Szám szerint egészen sokat, és bár néhányan mély hallgatásba burkolóztak a témát illetően, azért voltak páran, akik meglepő részletességgel vesézték ki, mit gondolnak az őszi divatról, amit ezúton is hálásan köszönök.

Elsőként is szögezzük le:

A pasiknak igenis van fogalmuk a fodrok és rátétek mibenlétéről, maximum nem szeretik őket. Értékelik a különleges szabásvonalat, nyitottak a különc színkombinációkra, csak nem úgy, ahogyan mi nők azt gondolnánk.

Trendek, amik megbuktak

Hét divattrendet mutattam be nemrég, amelyek meghatározóak lesznek az őszi-téli szezonban, ezeket nézték át a fiúk is: a kockás és virágmintás ruhák mellett az állatmintás, a szőrmés és bőrruhák trendje, a neon és nomád stílus, valamint az oversize divatirányzat azok, amik a főcsapást képviselik.

A fenti divattrendek többségét a férfiak villámgyorsan mellékvágányra küldték.

Az állatmintás és szőrmés cuccok például egyértelműen feketelistásak, az sem javít a helyzetükön, ha mű az a szőr. Bence remekül összefoglalta a közvélekedést, mikor azt írta: „Az állatmintás cuccokat mindig is igénytelennek tartottam.” Zoli erre csak ráerősített, mondván, tipikus Győzike-szint (bocs, Győzike), amin nincs az a fazon, ami javíthatna.

Hölgyeim, ha ezek után még valaki azt gondolná, a párizsi sikk 1.0 szerinti, örök divat ocelotmintás kabáttal nyert ügye van a pasiknál, el kell hogy szomorítsam. Állatmintás szettel maximum a többi trendérzékeny hölgytársunkat tudjuk lenyűgözni, arról ugyanis a pasiknak „mindig valami öreglány ugrik be, rókafarokkal a nyakában…”

Itt jegyezném meg gyorsan, hogy míg a szőrméknek veszniük kell, a bőrcuccokkal már más a helyzet. A dögös bőrdzseki, a jól szabott bőrkabát és a szexi bőrszoknya a pasik szerint határozottan maradhat. „A bőrrel más a helyzet, a bőrdzsekit imádom, mert vagány és szexi” – árulta el Peti, akinek Andrással egyetemben a Marni bőrkabátja igazi Hűha-hatást okozott.

Csúfos vereséget szenvedett a futurisztikus neontrend is, vagyis az élénk, szövegkiemelő-színekkel kombinált, néhol átlátszó plasztikkal felturbózott divatirányzat. „Engem egyáltalán nem zavar, ha kuriózumként szembejön egy ilyen szerelés az utcán, de azt elég nehezen tudom elképzelni, hogy velem együtt menjen emberek közé valaki ilyenekben” – írta meg válaszul András.

Szó, ami szó, a trend női szemmel is meglehetősen megosztó. Ezeket a színeket és textúrákat tudni kell viselni, különben divatkatasztrófa lesz belőle a javából. Az esőkabátanyagú blézer vagy a pink-sárga bodycon amúgy sem tartozik a feltétlenül szükséges alapdarabok közé, és bár kétségtelen, hogy megakadna rajtunk a pasik szeme, nem biztos, hogy kedvezőek lennének a gondolattársítások.

Az oversize vonal esetén őszintén szólva sejtettem, hogy nem arat majd sikert – nem egy egyszerű trend, bárhonnan is nézzük. „A legritkább esetben áll jól valakinek az oversize öltözék, ahhoz egyrészt olyan alak kell, másrészt nagyon patent stílusérzék, mert ha ez nincs, akkor röhejes lesz, az tuti. Biztos, ami biztos, én lassan túllépnék ezen a trenden, mert sokkal többet veszíthetünk vele, mint amennyit nyerhetünk.” Péter összefoglalójához, azt hiszem, nincs is mit hozzátenni.

Amikor rezeg a léc

A nomád stílus, vagyis a szőnyegek, szőttesek mintájából, az etno stílusból és jó adag natúr természetszínből összekeveredő vonaltól nem estek hanyatt a megkérdezett férfiúk, de a többség azért a világból sem menekült ki tőle. Ha már jön az ősz, kézenfekvő lehet egy trendbe passzoló poncsót beszerezni, de randira azért semmiképp se gondoljuk úgy, hogy a modern kori indiánlány-szerelés a legjobb választás. Miután azonban a pasik is makacsul tudnak ragaszkodni néhány darabhoz (lásd az oldalzsebes nadrágokkal kapcsolatos érthetetlen fixációjukat), nyugodtan beszavazhatjuk a trendet életünkbe.

Felettébb érdekes, hogy a virágos ruhák trendje – ami a női ruhatár szilárd pontját képezi – csak megosztott lelkesedésnek örvendett a pasik táborában. Zolit, aki vallja, hogy „nem a ruha teszi a nőket, az csak kiegészíti őket vagy a személyiségüket”, a világból ki lehet kergetni a virágmintákkal, amit szimplán öregesnek és nagymamásnak tart, bár ő alapból is az egyszerű, inkább sportos, semmiképp sem szélsőséges irányzatot képviseli. Hasonló a helyzet Petivel: „…ahol kivehető virágok vannak a ruhán, az általában már nem jön szóba nálam”.

Mielőtt azonban temetni kezdenénk szegény kis virágokat, gyorsan megnyugtatunk mindenkit, a többieknél a mezők hősei átmentek a vizsgán. András nem panaszkodott rájuk, Zsolti ízlésvilágához határozottan közel állnak a természetes minták, és Bence sem tiltakozott ellenük, úgyhogy kijelenthetjük, a virágok márpedig maradnak.

Az abszolút győztes

Ezek után ki volt a legény, akarom mondani a trend, aki talpon maradt? Nem más, mint a kockás ruhák divatja. Érdekes módon ez volt az egyetlen, amit egyikük sem akart visszakézből likvidálni, még a divatbemutatós szettek közül is talált mindenki számára tetszetős fazont.

Zoltán egyenesen azt írta, „nincs olyan férfi, aki nem a nemes kockákat választja ebből a listából”. Tekintve Földünk népességét, ezt a kijelentést azért picit túlzónak vélem, de mini mélyinterjúim eredményeként mégiscsak azt írhatom, hogy ha alkatunkhoz illő szabásvonallal párosítjuk a kockás mintákat, a férfiak java részétől számíthatunk majd az elismerő pillantásokra.