Száznál is több fotón az őszi sminkes újdonságok legjava

Bármelyik őszi sminktrend álljon közel hozzánk, a lenti dekorkozmetikai újdonságok között biztosan találunk annak megfelelő újdonságot, csak győzzünk választani.

SZEMSMINKEK

Bobbi Brown – Capri Nudes Eye szemhéjpúder-paletta

Irányítsd tekinteted Caprira, ezzel a dolce vita megjelenés inspirálta, kilenc árnyalatból álló szemhéjpúder-palettával. Gazdagon pigmentált matt és csillámos színeket tartalmaz, melyek vegyíthetők és rétegezhetők kedvünk szerint.

Bobbi Brown – Bobbi on Trend Graphic Liner szemsminkszett

Táskabarát szemsminktrió, melynek segítségével bárhol elkészíthetjük sminkünket. A márka legnépszerűbb termékei közül válogattak be hármat, a Cobalt Ink/Thunderstorm Long-Wear Gel Eyeliner Duót, a Smokey Eye Mascara szempillaspirál mini kiszerelését és az Ultra Fine Eye Liner Brush sminkecset kicsi változatát.

Bobbi Brown – Nude On Nude szemhéjpúder-paletta

Két színkombinációban érhető el a márka új szemsminkpalettája, a bronzos árnyalatok mellett egy rózsás színkollekcióból választhatunk. Alapvetően mindkettő a természetes, nude sminkek kedvelőinek ideális választás, az izgalmas matt és fényes finisű színekből nappali és bulisminket egyaránt készíthetünk.

Lancôme x Proenza Schouler szemhéjpúder-paletta

A Lancôme és a Proenza Schouler divatmárka őszi limitált kiadású sminkkollekciójának része a tíz színárnyalatot tartalmazó krémes és púderes szemhéjpúder-paletta, melyben a legdivatosabb őszi szemsminkekhez szükséges színeket mind megtaláljuk.

Lancôme x Proenza Schouler – Ombre Hypnôse Kajal

Az Ombre Hypnôse Kajal krémes szemhéjtus, szemceruza és szemhéjpúder egy személyben, mely két új, limitált kiadású árnyalatban jelent meg: az éjfekete Monochromatic Black mellett a sötét tengerkék Cubic Blue került bele a Lancôme x Proenza Schouler kollekcióba.

M.A.C x The Blonds műszempilla

Philipp és David Blond, vagyis a The Blonds ruhatervező párosa már számos világsztár, köztük Beyoncé, Rihanna, Cardi B, Jennifer Lopez vagy Katy Perry számára is készített emlékezetes, ezernyi kristállyal kirakott fellépő ruhát. A duó most a M.A.C kozmetikai márkával szövetkezett, hogy egy rájuk jellemzően extravagáns, a legapróbb részletekig csillogó sminkkollekciót hozzanak létre.

A limitált kollekcióban található műszempilláról sem hiányozhatnak az apró, de annál ragyogóbb díszkövek, amiket a pillasor tövéhez helyeztek el.

MAC x The Blonds – Boot Black Liquid Eyeliner szemhéjtus

A The Blonds ruhatervező párossal készített extravagáns, a legapróbb részletekig csillogó sminkkollekció része a Boot Black Liquid Eyeliner limitált kiadású fekete szemhéjtus is, aminek segítségével precíz szemkontúrt készíthetünk, miközben gazdag, éjsötét színe már a legvékonyabb vonalka esetén is intenzív.

NARS Cosmetics – Climax Mascara szempillaspirál

Vadiúj dúsító szempillaspirállal jelentkezett a NARS, ami az ígéretek szerint anélkül turbózza fel a pillákat, hogy elnehezítené és csomóssá tenné őket. Jól építhető formula, mely a szempillák ívét is formálja.

NARS Cosmetics – 2018 őszi szemfesték-kollekció

Az őszi szezonra 76 új szemhéjpúderszínnel készül a NARS: 14 semleges, natúr színnel, 18 metálosan csillogó árnyalattal, 13 mattal és 15 extrán élénk neon színnel, melyek közül többet duó kiszerelésben is megvásárolhatunk.

NARS Cosmetics – Smudge Proof Eyeshadow Base szemsminkalap

A márka direkt szemsminkekhez kifejlesztett sminkalapja eddig csak egy, áttetsző színben volt elérhető, most azonban bővítették a sort négy bőrszínárnyalattal, hogy a szemhéj és környéke tökéletes festővászonná alakuljon, melyen a színek nem kenődnek el, a smink nem megy tönkre pár óra múltán sem.

NYX – Away We Glow Shadow Palette szemhéjpúder-paletta

10 erősen pigmentált szemhéjpúdert tartalmazó paletta, a vibráló aranytól a meleg nude színekig. Két színvariációban érhető el, mindegyik szett igazi élénk mix a krémes és hipnotizáló színekből és finisekből, a ragyogótól a gyöngyházfényig, a metálon át a mattig.

Sensai – Lash Volumiser 38°C szempillaspirál

Dúsító és szétválasztó hatású szempillaspirál, mely hő-, víz- és izzadságálló, köszönhetően annak, hogy gyorsan száradó gazdag filmréteggel vonja be a pillákat. A Triple Spiral Brushnak köszönhetően azonnal csomósodás nélkül dúsítja az egyes szempillákat.

The Body Shop – Lash Sport vízálló szempillaspirál

Sportolás közben sem kell megválnunk szemsminkünktől, legalábbis ami a The Body Shop szempillaspirálját illeti. Nem kenődik el, nem pereg le, izzadság és vízálló, így egész nap a helyén marad, még edzés közben is. Vízalapú formulája környezetbarátabb a hagyományos vízálló formuláknál, szilikonmentes, így könnyebb lemosni, és viselni is jobb érzés.

The Body Shop – Brow Sport szemöldökformázó

Az izzadság- és vízálló, 100% vegán Brow Sport szemöldökformázó méltó párja a márka szempillaspiráljának. Nem kenődik el, nem maszatolódik, egész nap a helyén marad, edzés előtt sem szükséges lemosni. A vékony, ferde végű, filces applikátornak köszönhetően nagyon precízen lehet használni, ami építhetővé teszi, és természetesen szép hatást kelt.

Too Faced – Tutti Frutti Collection szemfestékpaletta

A Too Faced Cosmetics újabb illatba burkolt sminkkollekcióval jelentkezett, ami ezúttal gyümölcsös, egzotikus illatot kapott. Nagyon csajos, nagyon csillámos és nagyon pigmentált a kollekció minden darabja, a két színcsaládban megjelent szemsminkpalettára pedig mindez hatványozottan igaz. A hét szín között találhatunk gazdag matt, metálos, szatén és csillámos finisűt is.

Too Faced – Tutti Frutti Collection csillámos szemfesték

A Tutti Frutti kollekció részeként jelentek meg a csillámokkal dúsított folyékony szemsminkek, a Twinkle Twinkle névre keresztelt újdonságok 8 árnyalatban érhetők el. Alkalmazhatjuk a teljes szemhéjon, de az applikátoros fej kialakításának köszönhetően színes szemceruzaként is meghúzhatjuk vele szemünk vonalát.

Urban Decay – Elements szemfestékpaletta

Tizenkilenc vadiúj árnyalatot tartalmaz a a csillagos égbolt ihlette sminkpaletta, köztük erősen pigmentált mattokat (3 szín), metálos fényűeket (8 szín) és holografikusan ragyogókat (8 szín) is.

Yves Saint Laurent – Fall Look Couture Chalks sminkkréta

Az Yves Saint Laurent őszi kollekciójának részeként érkezik a négy könnyen viselhető, színes sminkkrétát tartalmazó sminkszett. A limitált kiadású újdonság gyönyörű, éjfekete couture csomagolást kapott.

Yves Saint Laurent – Fall Look Couture Palette Collector szemhéjpúder-paletta

Az Yves Saint Laurent őszi kollekcióját a pimasz feminizmus ihlette. A kollekció részeként érkező limitált kiadású Couture Palette Collector ötrészes szemhéjpúder paletta, mely az aktuális divatszínekkel érkezik, csomagolásán az ikonikus Y forma kiemelésével.

SZÁJSMINKEK

Chanel – Beauty Rouge Allure Liquid Powder Matte ajakrúzs

A Rouge Allure Lipstick teljesen új változatát köszönthetjük az ősszel megjelenő sminkújdonság személyében. A folyékony, mattra száradó rúzs egyedi, szivacsos applikátorfejet kapott, és hat színárnyalatban kerül az üzletek polcaira.

Giorgio Armani – Rouge d’Armani Matte ajakrúzs

15 árnyalatban érkezik az ikonikus Armani rúzs, a Rouge d’Armani matt kiadása: a Rouge d’Armani Matte. Felejtsd el a matt rúzsok okozta problémákat! Az új Rouge d’Armani Matte maximális kényelmet nyújt, miközben intenzív matt hatást ad az ajkaidnak.

Guerlain – Colours of Kisses rúzskollekció

A Guerlain új rúzskollekcióval várja az őszt, melynek sztárja a népszerű KissKiss rúzs. Az ajakrúzs öt legnépszerűbb színárnyalata kapott az őszre egyedi csomagolást, a tubusok ugyanis a rúzsokkal azonos színárnyalatban kerülnek kialakításra.

Lancôme x Proenza Schouler – Lip Kajal ajakrúzs

A Lancôme és a Proenza Schouler limitált kiadású sminkkollekciójának a része a Lip Kajal precíziós ajakrúzs és ragyogó szájfény, mely két árnyalatban, a Pink Chroma és a Pure Brown színekben jelent meg.

Lancôme x Proenza Schouler – L’Absolu Rouge ajakrúzs

A Lancôme és a Proenza Schouler közös, limitált kiadású sminkkollekciójába a L’Absolu Rouge hidratáló-formázó ajakrúzs is bekerült, mégpedig két izgalmas színárnyalatban: a Minimal Red mellett az Abstract Burgundy árnyalatot választhatjuk.

MAC x The Blonds ajakrúzs

A The Blonds ruhatervező párossal készített sminkkollekció része két ajakrúzs is, az aranycsillámokkal dúsított pink David Blond és a vérbeli vörös Philippe Blond árnyalatú.

MAC x The Blonds – Dazzleglass szájfény

A The Blonds ruhatervező párossal készített sminkkollekció része a Dazzleglass névre hallgató szájfény, mely két árnyalatban érhető el.

Sisley – Le Phyto Rouge rúzskollekció

A Le Phyto Rouge hihetetlen selymes textúrájú ápoló ajakrúzs, mely gyengéd, kisimító, karakteres és hidratátó filmmel óvja az ajkat. A „hydrobooster” komplexumnak köszönhetően, melyet hialuronsav mikroszféra és konjac glükomannan alkotnak, az ajkak azonnal érzékien teltek, simák lesznek. A rúzs húsz színárnyalatban kerül az üzletek polcaira, bézsek, pinkek, narancsos és piros árnyalatok egyaránt megtalálhatóak.

The Body Shop – Black Liquorice szájfény

Különleges, megtévesztően ragyogó szájfény, amelyet használhatunk önmagában vagy rúzs fölé is. A formula közösségi kereskedelemből származó jojobaolajjal, marulaolajjal és argánolajjal dúsított, hogy ne csak szép fényessé tegye ajkainkat, de ápolja is azokat.

Too Faced – Tutti Frutti Collection Juicy Fruits Comfort Lip Glaze ajakfény

A Too Faced új, Tutti Frutti kollekciójának része a 14 árnyalatban elérhető ajakfény, melynek könnyed textúrája kényelmessé teszi a viselését, ugyanakkor ragyogóan fényes ajkakat varázsol egy pillanat alatt.

Yves Saint Laurent – Fall Look Vernis à Lèvres Vinyl Cream ajaklakk

Az Yves Saint Laurent őszi kollekciójának részeként érkező Vernis à Lèvres Vinyl Cream ajaklakk két új színét az YSL emblematikus színei inspirálták.

Yves Saint Laurent – Fall Look Rouge Pur Couture ajakrúzs

Az Yves Saint Laurent őszi kollekciójának részeként a Rouge Pur Couture is két új színárnyalattal gazdagodott. A limitált színeket az YSL emblematikus színei inspirálták, és tökéletesen illenek az őszi sminktrendekbe.

Yves Saint Laurent – Rouge Pur Couture The Slim ajakrúzs

Slim jeans, slim shirt, slim suit. Miért ne lehetne a rúzsod is slim? Az új Rouge Pur Couture THE SLIM egy igazi couture kiegészítő, extra vékony csomagolásba zárt matt ajakrúzs, mely egész nap kényelmes viseletet biztosít magas fokú precizitással. 24 árnyalatban érhető el.

Yves Saint Laurent – Tatouage Couture ajakrúzs

A 2018-as nagy sikerű bevezetés, a Tatouage Couture története folytatódik: idén ősszel hat új, lenyűgöző árnyalattal bővül a gyönyörű folyékony matt ajakrúzs családja.

ARCSMINKEK

Guerlain – Ladies In All Climates Powder arcpúder

A Guerlain idén ünnepli alapításának 190. évfordulóját, a jeles alkalomból pedig az eredetileg 1897-ben megjelent Ladies In All Climates arcpúderét limitált szériában mutatja be. Sminkrajongók számára igazi kuriózumnak számít a púder, mely anno a makulátlan, hófehér bőrt ajándékozta viselőjének anélkül, hogy bármilyen káros anyagot – pláne ólmot – tartalmazott volna. Kompakt formában és egy, univerzális árnyalatban fog megjelenni a púder, amelyre ugyan novemberig még várnunk kell, a karácsonyi kívánságlistákra azonban már érdemes most felírni.

Lancôme – Prep & Matte alapozó primer

Mattító és frissítő alapozó primer, amely csökkenti a pórusok láthatóságát és minimalizálja a kifényesedést, miközben egész napos hidratálást nyújt az arcbőrnek.

Lancôme – Long Time No Shine fixáló porpúder

Könnyed formulájú fixáló porpúder, ami felszámolja a csillogást, miközben növeli az alapozó tartósságát, és megtartja a színét egész nap. Két univerzális árnyalatban kapható: átlátszó a világosabb bőrtónusúak számára, valamint mélyebb árnyalat a sötétebb bőrtónussal rendelkezők számára.

Lancôme – Fix It Forget It sminkfixáló spray

Sminkfixáló spray, amely nemcsak hosszan tartó végeredményt nyújt, hanem a benne lévő növényi kivonatoknak (kivi, moringamag, csodamogyoró) és a hialuronsavnak köszönhetően védi az arcbőrt a szennyeződésektől.

MAC & The Blonds – Magic Dust Powder Púder

A The Blonds ruhatervező párossal készített sminkkollekció része a Magic Dust Powder névre keresztelt arcpúder, melynek csomagolása önmagában művészeti alkotásnak számít. A színe aranyba hajló, ragyogó finist ad.

NYX – Honey Dew Me Up folyékony primer

A NYX Professional Makeup egy ragyogó aranyszínű, méz által inspirált primert fejlesztett ki, ami elfedi a bőrhibákat, és csökkenti a pirosságot. Az új fényvisszaverő aranyszemek csodás ragyogó hatást eredményeznek egész napra.

Sisley – Stylo Lumiere highlighter

Cushion-Stick, mely optimálisan gyűjti össze a fényt. A bőr kipihent, a tekintet nyílt és ragyogó lesz. Elrejti a sötét árnyakat, eltünteti a fáradtság jeleit, a tekintetet csillogóvá varázsolja, az apró ráncocskák halványabbnak látszanak. Négy friss és ragyogó árnyalatban kapható, melyek mindegyike „nem-smink” finis hatású.

Tom Ford Beauty – Traceless Foundation cushion

A Tom Ford Beauty egy teljesen új cushion kompakt alapozót mutat be az őszi szezonra. A pillekönnyű, gazdag formulájú alapozót a népszerű k-beauty trend inspirálta, így szinte természetes, hogy SPF 45 erejű fényvédőt is tartalmaz. Nyolc árnyalatban jelenik meg.

Too Faced – Tutti Frutti Collection Dew You Fresh Glow Foundation alapozó

A Too Faced új Tutti Frutti kollekciójának része a Dew You Fresh Glow Foundation alapozó, mely hidratáló, ápoló összetevőket, köztük C-vitamint is tartalmaz.

Too Faced – Tutti Frutti Collection Bananas Brightening fixáló púder

A Too Faced új Tutti Frutti kollekciójának része a mókás Bananas Brightening Setting Powder, mely sárga pigmenteket is tartalmaz, hogy a bőr pirosságát elfedje. Alkalmazhatjuk az arcon, vagy korrektorként a szemkörnyéken is megállja a helyét.

Too Faced – Tutti Frutti Collection Pineapple Paradise bronzosító

A Too Faced új Tutti Frutti kollekciójának része a Pineapple Paradise bronzosító és highlighter duó, mely két, egymást kiegészítő árnyalatot tartalmaz egy kompakt kiszerelésben. Bársonyos, selymes formulájú, könnyen eldolgozható és szépen építhető állagú.

Too Faced – Tutti Frutti Collection Fresh Squeezed Highlighting Drops

A Fresh Squeezed Highlighting Drops a Tutti Frutti kollekció részeként jelenik meg, két színváltozatban. Extrakönnyű formulájú smink, melyet a szemre, az arcra és ajkainkra is felvihetünk, hogy fokozzuk ragyogásukat.

Too Faced – Tutti Frutti Collection Frosted Fruits Highlighter Stick

A Tutti Frutti kollekció része a spéci Frosted Fruits Highlighter Stick, ami egy többfunkciós, praktikus, krémesből púderesbe váltó állagú sminkszer. Segítségével bárhol, bármikor könnyen feldobható a sminkünk, tehetjük a szemhéjra vagy arcunkra is a színt, ahogy nekünk tetszik.

Too Faced – Tutti Frutti Collection Fruit Cocktail Blush Duo pirosító

A Tutti Frutti kollekció része a selymes formulájú pirosító duó, mely négy színkombinációban is elérhető, fénylő, ragyogó formulájú, jól építhető.

Too Faced – Tutti Frutti Collection Dew You Setting Spray sminkfixáló spray

A Tutti Frutti kollekció része a Dew You Setting Spray, vagyis a sminkfixáló spray, ami frissítő, gyöngyházfényű permettel zárja le és teszi tartóssá sminkünket.

Yves Saint Laurent – Star Devotion highlighterpaletta

Az aranyfényű, limitált kiadású highlighterpalettát a reflektorfények ihlették. Külső csomagolásán fekete holografikus csillagok jelennek meg, belsejében aranyfényű highlightert rejt.

Yves Saint Laurent – Couture Blush & Highlighter

Az YSL első, könnyed, jól eloszlatható arcpirosítója és highlightere: rétegezhető szín hosszan tartó hatással. Az innovatív YSL púdertechnológiának köszönhetően a nagyon finom, mégis koncentrált textúra igazán könnyű, erős színhatású, túlzások nélkül.

Yves Saint Laurent – Encre de Peau All Hours Stick alapozó

Az YSL hosszan tartó alapozócsaládja, az All Hours ősszel újabb taggal bővül, az Encre de Peau All Hours Stickkel. Használhatod alapozóként, korrektorként, napközben a smink kiigazítására, vagy kontúrozó stiftként. Hibrid, krémből púderré alakuló állagú, könnyedén eloszlik a bőrön. Alig érezhető és kényelmes, bársonyosan matt hatású, 10 árnyalatban érhető el.

Yves Saint Laurent – Le Cushion Encre De Peau alapozó

Az YSL Cushion Encre de Peau alapozója 2018 őszén megújul: formulája változatlan marad, de cushiontechnológiája megújul. Magasabb fedés, több kontroll, még egységesebb hatás fogja jellemezni. Hat színárnyalatban érhető el.

BŐRÁPOLÓK

Biotherm – Skin Oxygen Night éjszakai arcápoló

Hidratáló éjszakai arcápoló, mely hialuronsavval és a méregtelenítő hatásukról ismert chlorella algákkal gazdagított. A bőrrel érintkezve azonnal felszívódik, intenzíven hidratál, és védelmet nyújt a mindennapos káros hatásokkal szemben.

Biotherm – Skin Oxygen Cream SPF 15 arckrém

Chlorella algakivonatokkal gazdagított, SPF 15 faktoros fényvédő krém erős antioxidánsok, légszennyezés és UV-sugárzás elleni védelemmel. Könnyen felszívódó állaga támogatja a bőr természetes védelmét a városi élet káros hatásaival szemben, miközben frissíti, simítja és hidratálja is.

Biotherm – Skin Oxygen Wonder Mud arcmaszk

A Biotherm első arcmaszkja zöld mikroalgák és az évszázados marokkói agyag, a rhassoul kivonatával. Csupán három perc alatt megtisztítja a pórusokat, eltávolítja a városi szennyeződéseket, és ragyogó arcbőrt varázsol a bőr légzésének megkönnyítéséért.

Giorgio Armani – Crema Nera Extrema esszencia

Az olaszországi Pantelleria-sziget által ihletett feszesítő, nedvességgel feltöltő esszencia négy alapvető ásvány és az egyik legerősebb növény, a Reviscentalis különleges fúziója. Ez a könnyű, mediterrán útifűvel gazdagított öregedésgátló esszencia segít feszesíteni és tonizálni a bőrt, miközben a ráncok elleni küzdelmet is támogatja, és nedvességgel tölti fel az arcbőrt.

Lancôme – Rénergie Multi-Lift Tightening Lifting Mask

A Lancôme bőrápolási újdonsága minimum 17 százalékban karnauba- és méhviaszt tartalmazó, innovatív technológiája révén azonnal feszesít és megszépíti az arckontúrokat, emellett táplálja és rugalmasabbá teszi az arcbőrt. Használatával az állkapocs mentén a bőr finomabbnak látszódhat, és feszesebbnek érződhet.

Lancôme – Rénergie Multi-Cica Soothing Gel

Koncentrált napi dózisokból álló, 7 napos kúrakészítmény, ami vizes és könnyű formulájának köszönhetően azonnal hűsíti (akár 2,8°C-kal hűti a bőrt), és segít regenerálni, illetve nyugtatni az érzékeny arcbőrt. B5 provitamin tartalma által segíthet csökkenteni a bőr kellemetlen és feszülő érzetét.

Lancôme – Rénergie Multi-Cica Healing Cream

A Lancôme nappali arcápoló újdonsága egyszerre célozza meg a bőröregedés jeleit és a bőr védő funkcióját. B5 provitaminnal és növényi eredetű Madecassoside-dal gazdagítva segít táplálni a bőrt és megerősíteni a védő funkcióját. Ez a bőrbe olvadó, Up-Cohesion technológiájú krém elősegíti az öregedés jeleinek (mint a ráncok, a feszesség- és rugalmasságvesztés) csökkenését, és segít megakadályozni azok megjelenését.

Yves Saint Laurent – Top Secrets Moisturizing Prep Lotion

Sminkmesterek által ihletett és bőrápolási szakértők által kifejlesztett, hialuronsavval és diófalevél-kivonattal gazdagított lotion, mely könnyű habbá változik. Akár 24 órán át hidratál, frissít, és segíti a bőr állagának puhítását és simítását. Természetesen ragyogó hatást nyújt, és segít élénkíteni. Használható önmagában vagy a szokásos szépségrutin részeként, a bőr előkészítésére sminkelés előtt.

Yves Saint Laurent – Top Secrets Ultra Moisture Glow

A hialuronsavval és shea vajjal gazdagított krém ötvözi a hidratálók selymességét a sminkalapok bőrsimító hatásával az intenzíven hidratált és ragyogó bőrért. Bőrbe olvadó állaga puhaságot és kényelemérzetet ad a bőrnek. 4 az 1-ben formulájú: használható önmagában tápláló nappali krémként, sminkalapként az alapozó alá, vastagabb rétegben alkalmazva hidratáló maszkként, és éjszakai krémként a bőr reggeli ragyogásának fokozásáért.

Yves Saint Laurent – Top Secrets Express Micellar Water

Sminkmesterek által ihletett és bőrápolási szakértők által kifejlesztett, sakurakivonattal gazdagított, expressz micellás víz, mely egy lépésben távolítja el a sminket az arcról és a szemekről a tisztának és nyugodtnak érződő bőrért.