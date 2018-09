Victoria Beckhem 22 év után újra felhúzta a cicaruhát

Victoria Beckham ruhamárkja idén 10 éves, ebből az alkalomból pedig a brit Vogue interjút, fotósorozatot és mini dokumentumfilmet is készített a divatikonnal. A fotózáson Victoria több ikonikus öltözéket is magára húzott, többek között azt a cicaruhát, melyet 22 évvel ezelőtt a Spice Girls Too Much című dalához készült klipben láthattunk rajta.

Manapság így áll neki ugyanez a szett:

Victoria Beckham (@victoriabeckham) által megosztott bejegyzés, Szept 3., 2018, időpont: 7:26 (PDT időzóna szerint)

Nincs miért szégyenkeznie, az egyszer biztos.

