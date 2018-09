Nemes kockák

Az őszi-téli szezonok vonzzák a kockás mintákat, nem lesz ez másként idén sem. Klasszikus tweed anyaggal párosítva Brithon összes arisztokratikus kockája felvonul, szoknyák, nadrágok, ruhák és kabátok is megkapták a mintázatot. A Saint Laurent glamúrosan, Stella McCartney angolosan nyúlt a témához, Miuccia Prada pedig rájött, hogyan lehet futurisztikus stílussal kombinálni a szabályos mintázatot.

5 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Saint Laurent 2018 ősz-tél (Fotó: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) Még több + Christian Dior 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Dries Van Noten 2018 ősz-tél (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több + Altuzarra 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Stella McCartney 2018 ősz-tél (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több +

Ha magunkévá szeretnénk tenni a trendet, a legjobb döntés, ha a gyapjú(keverék) kabátok háza táján nézünk körül. Egy jobb minőségű kockás kabát több szezonon át is elkísérhet minket, miközben szemernyit sem kell aggódnunk afelől, hogy mintája kimenne a divatból. Válasszunk alkatunknak megfelelő szabásút, ha bizonytalanok vagyunk, inkább klasszikus, mint felkapott fazont, és nem fogunk csalódni.

5 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Fendi 2018 ősz-tél (Fotó: Venturelli/WireImage) Még több + Prada 2018 ősz-tél (Fotó: Venturelli/WireImage) Még több + Balenciaga 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Prada 2018 ősz-tél (Fotó: Venturelli/WireImage) Még több + Louis Vuitton 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több +

Oversize méretek

Főként a pufikabátok szerelmesei örülhetnek, bár úgy általában minden anyagból és ruhaneműből elkészítették a tervezők saját variációjukat a túlméretes öltözékekre. A gond velük csupán annyi, hogy valójában nagyon keveseknek áll jól. A vékonyka vagy alacsonyabb lányokat agyonnyomhatja, a plus size méretűeket feleslegesen szélesítheti, és alapból is nagyon meg kell nézni, milyen a pontos fazon, hiszen ahogyan a farmerek közt is van már szűkített boyfriend (girlfriend néven), úgy két kabát között is lehet olyan, ami csak egy kicsit megy el az oversize felé, nekünk pedig lehet, hogy épp arra van szükségünk.

4 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Dries Van Noten 2018 ősz-tél (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több + Stella McCartney 2018 ősz-tél (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több + Marc Jacobs 2018 ősz-tél (Fotó: Randy Brooke/WireImage) Még több + Maison Margiela 2018 ősz-tél (Fotó: Francois Durand/Getty Images) Még több +

Ha mégis úgy érzitek, valamilyen módon bele kell, hogy építsétek öltözködésetekbe ezt a trendet, a poncsó igazi biztonsági játékosnak számít az őszi, hűvösebb napokra, de parkák között is találhattok lazább fazont. A bő, ruhának is beillő pulóverekkel csak óvatosan, alacsonyak lehetőleg kerüljék, inkább válasszatok (enyhén) bővülő szárú nadrágot, magassarkúval most nagyon divatos. Ahogyan pedig haladunk majd a télbe, a bő szabású kabát helyett tekerhettek extra vastag, hosszú sálat is nyakatok köré, a látvány hozni fogja a kívánt hatást.

3 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Dries Van Noten 2018 ősz-tél (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több + Balenciaga 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Marni 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több +

Nomád hangulat

A múlt évi hippis vonal idén is benn maradt a top trendekben, bár az irány már sokkal természetközelibb: földszínek, terrakották, füstszínek, fáradt piros árnyalatok, a szőnyegek, szőttesek mintája és az etno stílus legjava egyesül. A Dior és az Etro kollekciója tökéletes példákat tartalmaz mindezek elegáns megoldásaira.

4 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Etro 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Christian Dior 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Christian Dior 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Sacai 2018 ősz-tél (Fotó: Foc Kan/WireImage) Még több +

Poncsók, kabátként is funkcionáló óriási sálak, szoknyák és kabátok mintázatául is választhatjuk, csak arra figyeljünk, hogy öltözékünk többi eleme maradjon valamilyen színben harmonizáló monokróm. Ha öltözékünk mintájaként soknak érezzük a nomád stílust, válasszuk táskát vagy ékszert – a széles, etno mintás táskapántok például még mindig divatban maradnak (Etro), amikkel meglévő táskáinkat is gyorsan stílusfrissíthetjük.

4 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Sacai 2018 ősz-tél (Fotó: Foc Kan/WireImage) Még több + Etro 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Stella McCartney 2018 ősz-tél (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több + Etro 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több +

Állatminta

A legdögösebb divatbefektetések egyike valószínűleg az ocelotmintás kabát. A párizsi sikk alapeleme, A Dögös Ruhadarab, amit ha tudunk ízléssel viselni, igazi trendszetterként lépdelhetünk az őszi napsütésben. Az ocelot mellett divat lesz a párduc- és zebraminta is, kabátok esetén lehetőleg műszőrme formájában! A stílus szezonális nagykövete egyértelműen Tom Ford, aki teljes kollekcióját az állatminták köré építette, de Victoria Beckham, a Balenciaga és a Givenchy kifutóján is csodás ruhákat láthattunk.

4 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Tom Ford 2018 ősz-tél (Fotó: JP Yim/Getty Images) Még több + Givenchy 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Balenciaga 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Tom Ford 2018 ősz-tél (Fotó: JP Yim/Getty Images) Még több +

Állatmintás ruhát viselni kétség kívül merész lépés, hiszen bárkiből igazi vampot csinálhat – vagy útszéli örömlányt. Kétszer is gondoljuk át, háromszor is próbáljuk fel az állatmintás ruhát, mielőtt megvásároljuk: kerüljük a túl rövid, túl kivágott darabokat és hagyjuk a méretes ékszereinket is más alkalomra. Inkább magassarkúval hordjuk, mint balerinával, de semmiképp se ódivatú tramplicipővel vagy túldekorált pumps fazonnal. A stiletto jó barát.

4 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Givenchy 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Victoria Beckham 2018 ősz-tél (Fotó: JP Yim/Getty Images) Még több + Givenchy 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Tom Ford 2018 ősz-tél (Fotó: JP Yim/Getty Images) Még több +

Álbáránybőr és társai

Ha már az állatmintákról esett szó, érdemes külön is figyelmet szentelni a szőrmés kabátokra és úgy általában a (mű)bőrből készült ruhákra. Ha tavaly vettél egyet, jól tetted, ha nem, idén érdemes meglépned a dolgot, a puha szőrmés felöltőket ugyanis határozottan beszavazták a szezonokon átívelő trendek közé. Közülük is kiemelkednek a báránybőr és bolyhos irhakabátok, amiket számtalan színben és fazonban láthattunk a kifutókon.

11 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Louis Vuitton 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Stella McCartney 2018 ősz-tél (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több + Louis Vuitton 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Fendi 2018 ősz-tél (Fotó: Venturelli/WireImage) Még több + Fendi 2018 ősz-tél (Fotó: Venturelli/WireImage) Még több + Christian Dior 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Dries Van Noten 2018 ősz-tél (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több + Altuzarra 2018 ősz-tél (Fotó: White/Getty Images) Még több + Givenchy 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Givenchy 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Stella McCartney 2018 ősz-tél (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több +

A bőrdzsekikkel is hasonló helyzet, az örök divat motoros fazon mellett azonban most a ballonkabát hosszúságúak is divatosak lesznek, de érdemes lesz megfontolni, miként tudunk egy bőrszoknyát, bőrnadrágot vagy bőrruhát beilleszteni öltözködési stílusunkba. A de azonban itt sem marad el: egy fast fashion műbőr ruha határozottan izzadós darab, és a valódi bőr társaik is inkább látványos, mint kényelmes szettet eredményeznek, ha talpig burkoljuk bele magunkat, ezért jobban tesszük, ha csak szoknyát választunk belőle. Egy midi fazonú kötött pulóverrel párosítva szuper divatos szett lesz az eredmény, a ceruzafazon lenge blúzzal pedig a meetingek végzet asszonyának egyenruhája lehet.

6 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Hermes 2018 ősz-tél (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több + Louis Vuitton 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Hermes 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Givenchy 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Marni 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Givenchy 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több +

Futurisztikus neon

Rikító árnyalatok, áttetsző, plasztik részletek és holografikus csillogás jellemzik a trendet. Az ezüst felületek nem ünnepi fényt adnak, sokkal inkább egy méretre szabott űrruha csillogását, a szivárványszínekben ragyogó anyagok és a neon pedig a ’90-es évek rave stílusát hozzánk elénk, immár friss, 21. századi formában.

4 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Balmain 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Balmain 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több + Prada 2018 ősz-tél (Fotó: Venturelli/WireImage) Még több + Marni 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több +

Mivel a neon árnyalatok végzetesen sápasztanak, hacsak nincs természetesen kreol bőrünk, távolról kerüljük még az ötletét is, hogy talpig láthatósági mellénynek öltözzünk. Egy fekete szettet ellenben remekül feldobhat némi neon minta a pulcsin, egy élénk öv vagy szoknyánk mintázata – csak arra figyeljünk, hogy az arcunkat keretező színek maradjanak számunkra előnyösek, egyszóval a mellrész fölé ne fusson fel sok a rikító rátétből.

3 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Prada 2018 ősz-tél (Fotó: Venturelli/WireImage) Még több + Lacoste 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Sies Marjan 2018 ősz-tél (Fotó: Slaven Vlasic/Getty Images) Még több +

Őszi virágoskert

A fodros, vidékies és a visszafogott öltözködés mintapéldányát képviselő virágos ruhák ősszel is velünk maradnak, leginkább a sötét alapon apró mintás változatban. A fekete-bordó-mélylila alapszínek tökéletesen passzolnak az évszakhoz, míg a pici virágok romantikus vidámságot csempésznek az összhatásba.

5 Fotó megtekintése Nagy őszi trendkörkép Valentino 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Altuzarra 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Michael Kors Collection 2018 ősz-tél (Fotó: JP Yim/Getty Images for Michael Kors) Még több + Balenciaga 2018 ősz-tél (Fotó: Getty Images) Még több + Giambattista Valli 2018 ősz-tél (Fotó: Dominique Charriau/WireImage) Még több +

Viselhetjük kötött pulóverrel és irhabundával vagy bőrkabáttal, húzhatunk alá vastag harisnyát, és majd a magassarkú térdcsizmáinkat is bevethetjük hozzájuk, szuper szetteket fognak eredményezni. Ha a minimum midi hosszúságú, lenge ruhák túl terebélyesek számunkra, a Saint Laurent vagy Michael Kors jó ajánlást tett rá, hogyan tudjuk dögös miniként és csinos térdszoknyaként viselni a trendet.