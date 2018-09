Bajuszos nővel reklámozzák a rúzst

A M.A.C. Cosmetics hivatalos Instagram-oldalán jelent meg néhány nappal ezelőtt az alábbi fotó, mely a márka Ruby Woo árnyalatú rúzsát népszerűsíti, azonban a képen mégsem erre figyeltek fel a legtöbben, sokkal inkább arra, hogy a modell szája körül sötét bajuszpihék láthatók.

Miközben a kozmetikai márkák hirdetéseiben, posztjaiban rendszerint nem hogy a szőrszálakat, de még a pórusokat is kiretusálják a modellek arcáról, a M.A.C. fenti fotója szinte már bevállalós. Meg is lett az eredménye, ugyanis a kép több mint 140 ezer lájkot gyűjtött be eddig az Instán és a kommentek többsége is pozitív.

Valódi nőket a sminkreklámokba is!

