XXL illatorgia őszre – Parfümújdonságok, melyeknek érdemes egy szippantásnyi időt szentelni

Ennyi parfümújdonságot gyűjtöttünk ugyanis össze, átnézve a női és férfiillatok tárházát, és összegyűjtve a legizgalmasabb újdonságokat és megújított kedvenceket.

NŐI ILLATOK

Agent Provocateur – Blue Silk és Lace Noir

A luxus fehérneműmárka az illatok terén is igyekezett érzékit alkotni az új szezonra, így születtek meg az eredeti Signature parfüm flankerei, a Blue Silk és a Lace Noir. Az első egy nagyon nőies, nagyon provokatív, érzéki illat, amibe rózsabors, citrusos jegyek és friss boróka illata is került, mindezt pedig némi rózsás-gyümölcsös illatjegycsokorral gazdagították.

A testvérillatot a márka Nayeli névre keresztelt csipkés szatén fehérnemű-kollekciója ihlette. Dekadens, a modern nő illata, amelyet a fejjegyben orientális-gyümölcsös jegyek alkotnak. Hozzájuk csatlakoznak a szívjegy rózsa, tubarózsa, jázmin és kókusz illatjegyei, amelyek után az alapjegy vanília, tonkabab és pacsuli triója bontakozik ki bőrünkön.

Jill Stuart – Flora Notis

Az új parfümcsalád latin neve annyit tesz, a virágok esszenciája, ennek pedig igyekszik is megfelelni, tekintve, hogy hat különböző virág illata ihlette az újdonságokat. A Fresh Peony Scent virágos-fás illatát a pünkösdi rózsa, a frézia, a jázmin és a fás illatjegyek alkotják, a Rich Camellia Scent egy mélyebb, érzékibb, pézsmás-virágos kompozíció, a French Rose Scent pedig klasszikus, púderes illat, ami olyan, mintha egy buja virágcsokor illatát éreznénk.

A White Rose Scent könnyed, légies illatába a fehér rózsa mellett zöld alma, mandarin, gyöngyvirág és magnólia is került, a Floral Green Scent parfümöt friss, citrusos-aromás illatjegyek határozzák meg, míg a Cherry Blossom Scent virágos-gyümölcsös kompozíció a cseresznyevirág, a licsi, a guava, a barackvirág és a viola főszereplésével.

Jo Malone London – Honeysuckle & Davana

A lonc mézes illatából építkező parfüm virágos témáját vibráló gyümölcsös-zöldes aromák édesítik, a fejjegyben egyből az üröm, a maga jellegzetes friss, ugyanakkor édeskés, gyógynövényes illatával. A szívjegybe a lonc mellett a virágos jellegért a rózsa felel, míg az egyszerű felépítésű parfüm alapjegye a moha. A parfüm illata nem tolakodó, ugyanakkor hosszan tartó, és inkább a napfényes, őszi napok illata.

Estée Lauder – Beautiful Belle

A parfüm az 1985-ös Beautiful megújított kiadása, virágos-orientális jellegű, amiben a fehér virágos akkordok dominálnak. Igazi őszi, nappali illat, mely hosszú órákra körülöleli viselőjét. A fejjegybe mimózavirág, rózsa és licsi került, őket követi a tubarózsa, a gardénia és a narancsvirág triója, végül az alapjegyben több karakteres illatjegyet is felfedezhetünk: ambroxán, pézsma, marcipán, orrisgyökér és szarvasbőr.

Dolce & Gabbana –The Only One

A The One parfüm új illatvariánsával jelentkezett a luxusmárka, ami elmondásuk szerint a „kifinomult és elbűvölő nőiesség esszenciáját sűríti magába”. Ez annyit tesz, hogy egészen ellentétes illatjegyeket párosítottak össze, a bergamott és ibolya mellé kávé és vanília illata is került, így összességében egy púderes, kávés-virágos, picit orientális kompozíciót kapunk, amely elsősorban az ősz és az esték illata.

Katy Perry – Indi Visible

Az énekesnő új illata a múlt évi Indi felfrissítése, ami olyan üzeneteket hordoz, mint a nyitottság, önmagunk szeretete, elfogadása, hogy merjünk büszkék lenni önmagunkra. Az édes, kókuszos, rumos akkordokkal dolgozó parfüm orientális, amelybe némi virágos és gyümölcsös jelleg is került. Illata hosszan tartó, a késő nyári, őszies napok megkoronázója.

Karl Lagerfeld – Fleur de Murier

A 2017-ben megjelent Les Parfums Matiéres illatcsalád két új taggal bővült, egy női és egy férfiillattal. A Fleur de Murier névre keresztelt női parfüm induló jegyei gyöngyözően frissek és bár gyümölcsösek (narancs, ribizli, málnalevél), édes jelleg nélkül nyitják a sort. A szívjegy igazi virágcsokorként tárul elénk, narancsvirág, ibolya, gyöngyvirág és szedervirág alkotják, majd a parfüm zárásaként melegséget kölcsönöz a szantálfa, a pézsma, a vanília és a borostyán elegye. Az őszi, átmeneti időjárás és akár a tél illata is lehet.

DKNY – Stories

Az orientális-virágos illat valódi üvegbe zárt óda New Yorkhoz, a határtalan lehetőségek és a szabadság metropoliszához. Púderes illat, amiben a guava és a fehér szantálfa illata dominál, de mellettük vaníliás jelleget és a rózsaborsnak köszönhetően némi fűszerességet is felfedezhetünk. Illata őszies, tartóssága közepesen erős ,és inkább a nappalok, mint az éjszakák parfümjeként gondoljunk rá.

Bulgari – Goldea The Roman Night Absolute

A Goldea The Roman Night idei őszi variánsa, a Goldea parfümcsalád legújabb tagja, ami az érzékiség, a kiszámíthatatlanság és a természetes spontaneitás illata. Ciprusos-pézsmás különlegesség virágos és gyümölcsös jegyekkel, amiben narancsvirág, a szilva likőrös illata, arab jázmin és vanília, valamint pacsuli, fekete pézsma és moha bűvöli érzékeinket.

Avon X Kenzo Takada – Life Colour

Az ősz folyamán érkezik az Avon és Kenzo Takada, a Kenzo divatház fejének új, közös illatpárja, az Avon Life Colour. A parfümöket az élet szeretete és a legendás japán dizájner színes személyisége inspirálta. A mindenkiben ott rejlő pozitív életszemléletet igyekeztek illatjegyekbe foglalni, hogy egy vibráló, örömteli parfümpárost alkossanak.

Lancôme – La Vie Est Belle Artist Edition by LadyPink

Virágos, gyümölcsös gourmand illat, melyet az édes akkord és a pacsuli határoz meg. Gyümölcsös jegyekkel indít, a fejjegyben a körte és a fekete ribizli köszönti viselőjét, majd az arab jázmin, az írisz és a narancsvirág bokrétája nyílik ki, végül a pacsuli, a vanília, a tonkabab és a praliné édeskés elegye csábít hosszú-hosszú órákon át.

Calvin Klein – Calvin Klein Women

A Calvin Klein új illata a nőket szólítja meg, és az általuk képviselt közös identitást idézi fel. A nőkben nem csupán egy személyiség rejlik, újra és újra képesek megújulni, amikor csak jónak látják. Egyszerre egyéniségek és egy közösség részei is. A WOMEN szellemiséget két olyan nő képviseli, akik a mai világban tökéletes példaképként szolgálhatnak, Lupita Nyong’o és Saoirse Ronan. Fehér virágos, fás akkordok jellemzik az illatot, melynek illatjegyei között találhatunk friss, savanykás és könnyed virágos, valamint nemes, fás alapjegyek is. Fejjegye az eukaliptusz, a fekete bors és a citrusok, szívjegyét a narancsvirág, a magnólia és a jázmin abszolút alkotja, alapjegye pedig az alaszkai cédrus, a fenyőtömjén és az ambrox triójából épül fel.

Jean Paul Gaultier – Scandal by Night

Jean Paul Gaultier éjszakai világába pillanthatunk be az illat segítségével, egyenesen a Pigalle-ba, ahol a szemérmetlenek, pimaszok és nem éppen feddhetetlen erkölcsűek gyűlnek össze; ahol a bűnös gondolatokat bűnös tettek követik, és a ragyogó, lilás neonfények ellenállhatatlanul csábítanak. Nagyon hosszan tartó, karakteres illat, a mézes, édes, balzsamos akkordok jellemzik. Illatjegyei közül a méz, a pacsuli és a tonkabab a meghatározók, amelyekhez a jatamansi és a tubarózsa csatlakoznak.

Yves Saint Laurent – Black Opium Sound Illusion

Az ikonikus Yves Saint Laurent Black Opium illata augusztusban limitált köntösbe öltözik. A Sound Illusion kiadás csomagolásán sötét ezüst csillámok jelennek meg, melyek közelebb hozzák egymáshoz az YSL és a zene világát. Illatjegyei között a kávé, az édesgyökér és a kasmírfa dominálnak, de került a parfümbe más édeskés, fás és kevés fűszeres jelleg is: rózsabors, körte, narancsvirág és cédrus is megtalálható az illatpalettán. Illata hosszan tartó és testes, ami tökéletes esti parfümmé teszi.

Anna Sui – Flight of Fancy Spirit

India egzotikuma és a sok ezer éves hagyományok varázsa inspirálta Anna Sui új illatát, melynek az üvege is ízig-vérig a távoli ország színpompás varázsát testesíti meg. A tenger akkordja dominál a trópusi gyümölcsös jelleg mellett, illatjegyei a mangó, a bergamott és a citrusos jegyek, valamint a gardénia, a lótuszvirág és a frangipáni.

Dior – Joy by Dior

A Dior ház teljesen új parfümmel jelentkezett, a Joy by Diort a citrusok és a virágos jegyek vibráló harmóniája építi fel. Az energia, az életigenlő vidámság és a lágyság keverékét nyújtja, a grasse-i rózsák illatához – mely a Dior parfümök legmeghatározóbb alkotóeleme – jázmin, lédús, citrusos jegyek csatlakoztak, amelyeknek a szantálfa melegsége nyújt biztos alapot. Fejjegye a bergamott és a mandarin, szívjegye a grasse-i rózsa és a jázmin, alapjegye pedig a szantálfa, a cédrus, a pacsuli és a fehér pézsma.

Victoria’s Secret – Tease Rebel

A 2017-es Tease parfüm flankere, mely virágos jellegű, némi bőrillatú csavarral. Intenzív, gazdag és lázadó illatkompozícióként definiálják, melyet a vadrózsa, az ibolyalevél, az ibolya és a bőr illatjegyek alkotnak. A parfüm mellett testpermet és testápoló is megtalálható, valamint pici utazó kiszerelés is, ha magunkkal akarnánk vinni.

Alexander McQueen – McQueen Collection

A divatház 2016-ban feléledt parfümdivíziója egész kollekciónyi parfümújdonsággal igyekszik a művészi szintű parfümkészítést dicsőíteni. A Celtic Rose aromás virágos, a rózsa és a bors illatjegyeivel, a Blazing Lily magabiztos és érzéki mivoltát a liliom, a virágos jegyek, valamint a pimiento paprika és a lőpor illatjegyek elegyének köszönheti, míg a Luminous Orchid virágosan édes, vaníliás jellegű, amit a kávé illatjegy karakteressége egészít ki.

Az Amber Green balzsamos, meleg fűszeres illat, amit a fahéj, a kardamon, a borostyán és a szerecsendió karakterizál, a Sacred Osmanthus névre keresztelt parfümöt pedig az osmanthus szirmainak illata mellett a tea és a bőr illatjegyek alkotják.

A Vetiver Moss parfümnek már a neve is árulkodó, a földes-fás akkordok jellemzik, a vetiver és moha mellett még orrisgyökér alkotja az illatot. A Dark Papyrus szintén fás illat, de ebbe kerültek virágos és fűszeres jegyek is, nem beszélve a papirusz jellegzetes, földes természetillatáról. Az Everlasting Dream végül egy tengerillattal zárja a sort, ami a kopár tengerpartok végtelenségét tárja elénk. A sós tengert idéző illatjegyek, ásványi jegyek, vasvirág és az uszadékfák jellegzetes illata keveredik benne.

Yves Rocher – Mon Evidence

Modern, ciprusos illat, melyben a pacsuli mélysége és a vanília édessége keveredik. A fejjegyben könnyed mandarinillattal nyit a parfüm, amelyhez kis idő múlva a rózsa csatlakozik, végül a kompozíciót a pacsuli és a vanília zárja. Igaz őszies, nappali illat, melyet hosszú órákon át érezhetünk bőrünkön.

S.Oliver – Black Label

Új illatpárral jelentkezett az s.Oliver, amelynek női tagját a citrusos, finoman púderes akkordok jellemzik. A fejjegyben a narancs, a mandarin és a barack illatjegyek köszöntenek, amelyekhez a szívjegyben a virágos jegyek csatlakoznak a rózsa, a jázmin és az ibolya szereplésével, végül az alapjegyben a szantálfa, a pézsma és a vanília zárja le a kompozíciót. Hosszan tartó, kellően intenzív, magával ragadó illat.

4711 – Acqua Colonia Myrrh & Kumquat és Saffron & Iris

A 4711 két új illattal is jelentkezett az őszi szezonra, amelyek mindegyike izgalmas újdonság lehet a nők és férfiak számára is. Az orientális Acqua Colonia Myrrk & Kumquat illatjegyeit már neve is elárulja, a mirha és a citrusos illatú kumkvat elegye alkotja a parfümöt. Az Acqua Colonia Saffron & Iris is hasonlóan lényegre törő kompozíció, amelyet a sáfrány keserédes, enyhén bőrszerű, lágy illatának és az írisz púderes jellegének keveréke határoz meg.

FÉRFIILLATOK

Diesel – Only The Brave Street

Friss, fűszeres és zöld akkordok jellemzik a parfümújdonságot, nem véletlenül: ez a váratlan döntések, az első bátor lépések illata. Azoké, akik nem félnek más, új oldalukról is megismeri a dolgokat, megvizsgálni életüket. A bazsalikom, alma és bergamott triójával indító parfüm szívjegyei a kardamom és az édesgyökér, utóbbi meghatározó illata a parfümnek. Az alapjegybe vanília, vetiver és cédrus került, amelyek egy hosszan tartó, karakteres kompozíciónak szolgáltatnak megfelelő alapot.

S.Oliver – Black Label

A már bemutatott Black Label férfipárja, melyet az aromás, fás jegyek határoznak meg, de némi fűszeresség és citrusos jelleg is keveredik benne. Mindezekért citrusos illatjegyek és a ciprus illata felelős a fejjegyben, amelyeket zsálya, geránium és levendula egészít ki a szívjegyben, végül a kompozíciót a vetiver, a pacsuli és a cédrus hármasa zárja le.

Giorgio Armani – Armani Code A-list

Illatának alapját a legelső, ikonikussá vált Armani Code aftershave adja, amit egy még különlegesebb, elegánsabb illattá finomítottak az A-list kiadásban. Igazi, hosszan tartó illat, amely magával ragadó, de nem tolakodó, kifinomult és férfias, ami a legelőkelőbb alkalmakkor is méltó társa lehet viselőjének. Fejjegyében a bergamott és a zöld mandarin szerepel, amelyekhez levendula, valamint a niche parfümök terén is népszerű, füstös-egzotikus guaiacfa és a vaníliaszerűen édeskés, púderes tonkabab kapcsolódik.

Yves Saint Laurent – L’Homme Cologne Bleue

Aromás, friss fűszeres akkordok jellemzik az YSL új férfiillatát, mely frissességét a tengert idéző illatjegynek is köszönheti. A vizes karakter mellett meghatározó még a levendula és a pacsuli illata, amelyekhez a citrusos grépfrút, mandarin és vérnarancs csatlakoznak. Hosszan tartó illat, mely kihozza a maximumot a napfényes, őszi napokból is.

David Beckham – Inspired by Respect

A múlt évi Respect flankere, melynek már az üvege is különleges: minden darab egyedi, ugyanis nincs kettő, amelyen a füstös díszítés azonos módon futna végig. Maga a parfüm fás, fűszeres jellegű, fejjegye a bergamott, a grépfrút és a levendula, szívjegye a szegfűszeg, a kardamon és az ananász, alapjegyét pedig az orrisgyökér, a cédrus és az amber xtreme-re keresztelt fás, borostyános, száraz illatjegy alkotják.

Issey Miyake – L’Eau Super Majeure d’Issey

Különleges, aromás-fás és egyúttal vizes akkordok által jellemzett parfüm, amelynek fejjegyében citrusos, világi zsálya és rozmaring illatjegyek találhatók, szívjegyét pedig a pacsuli, a tengeri só, a fás-pézsmás cashmeran és a tengeri jegyek alkotják. Alapjegye füstös, vaníliás, melybe került tonkabab, borostyán és bőr illatjegyek is.

Jean Paul Gaultier – Le Male In The Navy

Az eredeti Le Male parfüm még férfiasabb, erőteljesebb és csábítóbb kiadása, melynek ikonikus üvegcséje ezúttal a Gaultier által is kedvelt matrózcsíkokat kapta. Meghatározó illatjegyei az ámbra, a vanília és a tengert idéző illat, amelybe keveredik némi frissítő menta és vizes jelleg. Hosszan tartó, karakteres illat, amilyen a legszexibb tengerészekhez illik.

Karl Lagerfeld – Bois de Yuzu

A Felur de Murier mellett idén megjelent, férfiaknak szóló parfümújdonság, melyet aromás, fűszeres illatként definiálhatunk. Fejjegye összetett, a mandarin, a gyömbér, a bergamott, a menta, a yuzu, a rozmaring és a grépfrút is megtalálható benne, amelyekhez a szívjegyben a szerecsendió csatlakozik, végül a papirusz és a moha illatjegyek bontakoznak ki. Hosszan tartó, erőteljes, férfias illat, inkább a nappalok, mint az éjszakák parfümje.