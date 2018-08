A Velencei Filmfesztiválon felvonultak az ősz álomszettjei

Még csak két napja tart a 75. Velencei Filmfesztivál, de a sztárok már most is parádés szetteket mutattak be. A szokásos vörös szőnyeges álomruhákon kívül egy sor olyan öltözéket is láthattunk, amelyek egy kora őszi álomgardrób méltó darabjai lehetnének. Mutatjuk is, hogy miért.