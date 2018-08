Mutánssá ékszerezte magát Chrissy Teigen és Kim Kardashian

Kimtől már csak amiatt is fura a lépés, hogy korábban a tetoválásokról is úgy nyilatkozott, „Nem teszel kocsimatricát egy Bentley-re”, erre tessék. Bőr alá ültetett, vastag nyakéknek tűnik legújabb kiegészítője, amely ráadásul szívdobogásának ritmusára világít is. Tiszta para.

Portal Estrelando (@portalestrelando) által megosztott bejegyzés, Aug 27., 2018, időpont: 1:31 (PDT időzóna szerint)

Majd érkezett a közösségi média másik élharcosától, Chrissy Teigentől a még látványosabb megoldás a mellkasából kinövő angyalszárnyak képében.

Szerencsére egyikük sem őrült meg, hogy ily módon torzítsa el dollármilliókat érő testét, de nem áll messze a látványtól a valóság. A bőrszínükkel azonos árnyalatú protéziseket Simon Huck művésztől kapták, aki legújabb kiállításának, az A. Humannek a megnyitására készül, így megkérte híres barátait, promózzák be kicsit az extrém testmódosításokra fókuszáló eseményt.

A Queer Eye szereplője, Tan France is beállt a jó ügy mellé, és átmenetileg pár kristályt növesztett ki a nyakából, földöntúli grófi gallér hatását keltve.

Hiába, jó dolog, ha az embernek ilyen híres barátai vannak.