MTV VMA 2018: a vénuszdomb az új mell!

A jobban öltözöttek

A gála idei ruhaversenyét Jennifer Lopez és az ő ezüst Versace estélyije nyerte, akár erősebb mezőnyben is simán megállta volna a helyét.

Nem sokkal maradt le azonban mögötte Karlie Kloss szupermodell, szintén ezüstben.

Az est legsikkesebb pucérruhája a Zuhair Murad Couture-től, Winnie Harlow testén.

A jobban öltözöttek közé tartozott a szinte már szofisztikált külsejű Kylie Jenner is, aki ezúttal egymagában képviselte a Kardashian-Jenner klánt.

Blake Lively Diane Keatonnak öltözött. Egyben ő volt a legkevesebb fedetlen bőrfelülettel rendelkező női sztár az idei MTV VMA-n.

Camila Cabello kubai énekesnő Oscar de la Renta ruhájáról nagyon könnyű volt egy fehér ing zsebén keletkezett tintapacára asszociálni. Mégis működött.

Cardi B bő egy hónappal a szülése után prezentálta, hogyan kerülj a jobban öltözöttek közé kipakolt mellekkel és csípőig sliccelve.

Akik hozták a „kötelezőt”

Nicki Minaj ezúttal úszódresszre húzott áttetsző tüllruhában tette ki azt, amit már annyiszor kitett.

Rita Ora sem tudott már igazán új, közszemlére még sosem tett felületet megmutatni a testéből.

Az Orange Is The New Black sztárja, Dascha Polanco esetében csupán azt nehéz eldönteni, hogy a ruhája vagy a sminkje volt-e nagyobb melléfogás.

Kim Petras német énekesnőnek egyetlen öltözékbe sikerült sűrítenie egy sor olyan elemet, melyek miatt a nyolcvanas évek divatjának nem szabadott volna megtörténnie.

Lehet, hogy Asian Doll hiphop előadóról most hallasz életedben először, a szettje viszont annál inkább ismerős lehet, persze, hogy a Spinédzserek című filmből.

Morgan Saint amerikai énekesnő öltözéke is egyfajta pucérruha. Az egyik leginkább hervasztó darab, amit ebben a „műfajban” valaha alkottak.

Blac Chyna láncos ruhával fedte el a testét annyira, amennyire feltétlenül muszáj volt. Hasonló megoldást láthattunk azonban már 1998-ben Rose McGowan-től és 2014-ben Amber Rose-tól is.

Az említett Amber Rose idén viszont nem láncban, hanem tűzpiros, minden kapcsolódó közhelyt maximálisan kielégítő, lakk szadomazo szettben jelent meg, egyszersmind kinyilvánította, hogy a vénuszdomb az új mell.