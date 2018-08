Hidratáló és fényvédő funkciója is van a kollagéntartalmú pulóvereknek

Egy seattle-i márka, a Buki rukkolt elő a forradalminak szánt újdonsággal, miszerint olyan ruhákat tervezett, amelyek anyaga bőrhidratáló kollagén peptidek felhasználásával készült. A Collagen Collection visszafogott divatot képviselő alapdarabjai között hosszú ujjú felsőket, sálakat és még párnahuzatot is találhatunk.

„A peptidek kevés aminosavból felépülő, rövid polimerek, melyek leginkább a kollagén lebomlásával keletkeznek. A bőrünkben természetes módon is megtalálhatóak, de a kozmetikumok általában szintetikus formában tartalmazzák. A tudomány mai állása szerint a több előnyös tulajdonságuk is lehet a bőrre” – tudhatjuk meg a Krémmánia oldaláról. Hogy a ruhakollekció esetén pontosan milyen peptidek is lapulnak az anyagban, arról sajnos a márka nem osztott meg információkat, mint ahogyan azt sem tudni, a mosástól hogy nem ürül ki a szálakban lévő peptidmennyiség.

A ruhák anyaga emellett fényvédő és izzadtságelvezető hatású is, ennek köszönhetően a kellemetlen testszag miatt sem kell aggódnia viselőjének.

Hogy valójában mennyire teljesítik a pulóverek az ígért hidratáló hatást hosszútávon, azt nem tudni, de átszámítva nagyjából 50 ezer forintért bárki letesztelheti – ennyi kerül ugyanis a kollekció legolcsóbb felsője.