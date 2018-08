Fizetsz – posztolsz – visszaviszed: vásárlói simliskedés napjainkban

Annak érdekében, hogy lépést tartsanak az influencerekkel, egyre több vásárló csak azért rendel meg egy ruhát, hogy lefotózhassa magát benne, majd küldi is vissza, hogy visszakapja az árát. A divatbloggerek körében (és úgy általában az instán) ugyanis menő szokássá váltak a “nap szettje” (outfit of the day, azaz #OOTD) bejegyzések, amik szimplán annyit tesznek, hogy az aznapi, persze hiperdivatos és még sosem hordott ruhákat tartalmazó szettjeikről villantanak álomszelfiket.

A követők pedig naná, hogy szeretnének hasonlóan népszerűek lenni saját köreikben, csak hát hogyan szerezzenek be ennyi új ruhát, ha nincsenek szponzor márkák, akik a küszöbük elé hintik őket?

Mi sem egyszerűbb: az árcetlit diszkréten elbujtatva elkészítik a vágyott szelfit, majd mehet is vissza a ruha az üzletbe akár még aznap. Pénz visszajár, a márka pedig még boldog is lehetne, hiszen bár nem adott el semmit, legalább lesz egy gazdagon hashtaggelt fotó a termékéről az Instán.

Ha tud felszínes lenni egy vásárlói szokás, akkor ez mindenképp az.

A témában a Barclaycard még kutatást is végzett Angliában, amiből kiderült, a balhét ezúttal nem a netfüggő ifjúság viszi el, sokkal inkább a 35-44 éves korosztály, azon belül is a férfiak. A körükben 12%-os, míg a nőknél csak 7%-os volt azok aránya, akik a való életben is határozottan cikinek tartanák, ha egy barátjuk kétszer ugyanabba az öltözékben látná őket. Átlagosan minden tizedik vásárlóra jellemző a szelfiközpontú shoppingolás, az említett korcsoportban azonban ez már minden ötödik britet érint.

Az #OOTD pedig él és virul, az ilyen hashtaggel megosztott fotók száma az instán átlépte már a 201 milliót is és nem valószínű, hogy a növekedés lassulni fog. A divatmárkák ugyanis roppantmód igyekeznek megkönnyíteni és biztonságossá tenni a vásárlás minden módját, főként az online rendelést, amibe beletartozik a visszárukezelés egyszerűsítése is. Ha pedig semmi nehézségbe nem esik a ruhákat visszaküldeni, még mindig ez a legolcsóbb módja, ha valaki hazugságokra szeretné felépíteni virtuális profilját.

via