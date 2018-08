Flanelhaj – így hívják azt a hajszínt, melyet néhány híresség, többek között Kate Nash brit énekesnő vagy Natasha Lyonne, az Orange Is the New Black sztárja már most is hord, őszre pedig nagy divat lehet.

Lényegében egy enyhén rezes, meleg, vörös árnyalatról van szó, mely puha tónusával a flanelanyagra emlékeztet, innen az elnevezés.