Megölte riválisát a modell

A bíróság bűnösnek találta a 24 éves George Koh brit modellt, riválisa, Harry Uzoka meggyilkolásában.

Koh, aki olyan divatházaknak is modellkedett, mint a Louis Vuitton, tehát maga sem volt épp sikertelen a szakmában, féltékeny volt a nála is sikeresebb Uzokára. Utánozni próbálta, és azt is terjesztette, hogy lefeküdt a barátnőjével, a szintén modell Ruby Campbellel.

A konfliktus annyira kiéleződött, hogy Koh utcai harcra hívta ki Uzokát. Utóbbi a lakótársával érkezett a találkozóra és egy-egy súlyzót vittek magukkal, Koh viszont a személyi edzőjével, valamint egy másik, tagbaszakadt barátjával érkezett, és két késsel a kezében várta riválisát.

A lakótárs el tudott menekülni, de Uzokát Koh szíven szúrta. A férfi megpróbált visszajutni az otthonába, végül a háza előtt, az utcán esett össze és halt meg.

Koh tagadja a gyilkosságot, és azt állítja, hogy a két kést önvédelmi célból vitte magával.

A három férfi ügyében szeptember 21-én születhet jogerős ítélet. Koh akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

