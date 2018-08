Ennél a táskánál nincs ma divatosabb

Susan Alexandra amerikai ékszertervező tavaly kezdett el cukorkaszerű gyöngyökkel díszített táskákat készíteni. Az első, görögdinnyés táskájára, melyet megmutatott az Instagramon, egy barátja hívta fel a dizájnercuccokat árusító Opening Ceremony egyik beszerzőjének figyelmét, akinek meg is tetszett a holmi és 2017 júliusra a cég összes áruházában forgalmazták már.

A jellegzetes, kissé gyerekes küllemű táskákra a fast fashion márkák is felfigyeltek és az idei kollekciókba már be is kerültek a gyöngyös táskák koppintásai.

A trendnek mégis az adta meg a meghatározó löketet, amikor Gigi Hadid június végén, a görögországi nyaralásáról egy olyan fotót is postolt, melyen egy Susan Alexandra táskával látható.

A fashionisták körében mostanra szinte kötelező darabnak számítanak a gyöngyös táskák és ahogy a nyár végéhez közeledve egyre inkább megunjuk az elmúlt hónapokban szupertrendi fonott kiegészítőket, úgy erősödik fel mindinkább ez az irányzat. Olyannyira, hogy a legújabb, őszi kollekciókban is ott figyelnek ezek a táskák, amiből levonhatjuk azt a messzemenő következtetést, hogy a trend az előttünk álló szezonra is velünk marad. Mi több, a gyöngyös táska must have kiegészítő lesz.

