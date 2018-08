Vörös szőnyeges ruhák, amikben szívesen férjhez mennénk

A legnívósabb vörös szőnyeges eseményekre természetes, hogy kitesznek magukért a sztárok, ha ruhaválasztásról van szó. Sokan olyannyira, mintha az lenne életük nagy napja, és menyasszonyi ruhákat meghazudtoló, vagy épp annak tökéletesen beillő kreációkat készíttetnek maguknak.

Bár többségünk soha az életben nem jut a közelébe sem egy valódi couture ruhának, azért a stílust és a fazont el lehet lesni róluk, hogy aztán egy ügyes kezű varrónő elkészítse a mi saját álomruhánkat.

Báli szépségek

Habos-babos, drámai, nagy szoknyás. Olyan, ami minden kislány álma, és amit titkon még az is felpróbálna egyszer, akitől távol áll minden, ami hercegnős. Jennifer Lawrence megadta a módját, hogy átvegye 2013-ban az Oscar-díját, álomszép Christian Dior ruhájáról akkor is cikkek tucatjai készültek volna, ha nem esik benne hasra. Ennél talán csak Penelopé Cruz 2009-ben viselt vintage Balmain ruháját fogadnánk el szívesebben.

Jennifer Lawrence Christian Dior Haute Couture ruhában a 2013-as Oscar-díj átadón (Fotó: Kurt Krieger/Corbis via Getty Images)
Angela Bassett félvállas Romona Keveza estélyi ruhában a 2009-es Berlini Filmfesztiválon (Fotó: Anita Bugge/WireImage)
Camila Alves Vivienne Westwood estélyi ruhábana 2018-as Oscar-díj átadón (Fotó: Dan MacMedan/WireImage)
Lindsey Vonn a 2018-as Vanity Fair Oscar Party-n (Fotó: Frederick M. Brown/FilmMagic)
Penelope Cruz vintage Pierre Balmain ruhában a 2009-es Oscar-díj átadón (Fotó: Steve Granitz/WireImage)
Mary J. Blige egyedi tervezésű Atelier Versace ruhában a 2018-as Oscar-díj átadón (Fotó: Dan MacMedan/WireImage)
Olivia Wilde ragyogó Reem Acra estélyiben a 60. Primetime Emmy Awards díjátadón 2008-ban (Fotó: Jason Merritt/FilmMagic)

Toplistás kedvenc

2018 egyik kedvence a romantikus, lehetőleg tetőtől talpig csipkeborítású esküvői ruha, ami nyugodtan lehet olyan gazdagon díszített, mint a nagyi terítője, Gigi Hadidnak is bejött ez a stílus. Tobzódjunk nyugodtan a mintákban, egyenes vagy enyhén A-vonalú szabáshoz remekül illik, és még akkor sem túl zárt az összhatás, ha Nicole Kidman választása tetszik meg a legjobban.

Gigi Hadid Roberto Cavalli csipkecsodában a 2016-os American Music Awards-on (Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
Rooney Mara a 2012-es Oscar-díj átadóra lágy esésű Givenchy estélyit választott. (Fotó: Donato Sardella/WireImage)
Nicole Kidman a 48. CMA Awards-on viselte 2014-ben az alakkövető Roberto Cavalli ruhát .(Fotó: Jon Kopaloff/FilmMagic)

Csillogó részletek

A menyasszonyi ruhák ha nem csipkések, akkor csillognak. Legalábbis azok, amik nem a minimál stílust követik. A hírességek sem vetik meg a kövekkel, flitterekkel és más rátétekkel díszített alkalmi ruhákat, amelyek némelyike úgy ragyog, mintha ezernyi apró tükröcske csillanna meg a napfényben. A nagy napon mi is nyugodtan tobzódhatunk a fénylő díszítésekben, amik a legegyszerűbb szabású ruhából is mesebeli öltözéket varázsolnak.

Anne Hathaway 2009-ben az Oscar-díj átadón viselte ezt a káprázatos Armani Prive ruhát (Fotó: John Shearer/WireImage)
Abigail Spencer a 2018-as Vanity Fair Oscar Party-n viselte a gazdagon díszített Oscar de la Renta ruhát. (Fotó: Frederick M. Brown/FilmMagic)
Jennifer Aniston anno még Brad Pittel érkezett a 2004-es Cannes-i Filmfesztiválra, ahol a Trója premierjén gazdagon díszített szatén Valentino ruhát viselt. (Fotó: Tony Barson/WireImage)
Octavia Spencer a 2012-es Oscar-díj átadón törtfehér, kézzel díszített, egyedi Tadashi Shoji ruhát viselt, aminek elkészítésén tíz varrónő több mint 1000 órát dolgozott. (Fotó: Dan MacMedan/WireImage)
Jenna Dewan a 2015-ös Oscar-díj átadón Zuhair Murad kreációban. (Fotó: Jeffrey Mayer/WireImage)
Carrie Underwood a 2014-es ACM Awards-on gazdagon díszített Oscar de la Renta ruhát viselt. (Fotó: Frazer Harrison/ACMA2014/Getty Images for ACM)
Heidi Klum a 2018-as amfAR Gálára vette fel Zuhair Murad hófehér, gazdagon kivarrt, csipkemintás kreációját. (Fotó: Kevin Tachman/amfAR/Getty Images for amfAR)

Letisztult elegancia

A lassan csak exszínésznő Gwyneth Paltrow fénykorában jó pár olyan ruhakölteménnyel örvendeztette meg a nagyérdeműt, amik a vörös szőnyeges események forgatagában is tudtak újat mutatni. Ilyen volt a 2012-es, palásttal kombinált Tom Ford ruha is, ami a mai napig megállná a helyét bármilyen eseményen, akár egy esküvőn is. Az alakkövető, letisztult fazonú, minimális díszítettségű ruhák esetén azok szabásvonala, a szoknyarész lágy esése és az anyaghasználat az, ami egyedivé, egyszersmind különlegessé teszik az öltözékeket.

Gwyneth Paltrow 2012-es Oscar-díj átadón (Fotó: Mark Boster/Los Angeles Times via Getty Images)
Laura Dern az idei Oscar-díj átadón viselte ezt a hófehér Calvin Klein ruhát. (Fotó: Dan MacMedan/WireImage)
Charlize Theron 2013-ban az Oscar-díj átadóra választotta a Christian Dior Haute Couture ruhát, aminél többet csak rövid frizurájáról cikkeztek akkoriban. (Fotó: Jason Merritt/Getty Images)
Amy Adams 2016-ban a Critics' Choice Awards-on, talpig Versace-ban. (Fotó: Allen Berezovsky/Getty Images for Fashion Media)
Margot Robbie az idei Oscar-díj átadójára vette fel ezt a pánt nélküli Chanel ruhát, immár a márka arcaként. (Fotó: Steve Granitz/WireImage)

Modern ara

Persze könnyen lehet, hogy a 21. század menyasszonya inkább valamilyen formabontó kreációt viselne a nagy napon, ami tökéletes összhangban van lázadó, a konvencióktól szabadulni kívánó énjével. Megőrülni azonban nem kell, egy különc nadrágkosztüm tervezésében is kiélhetjük magunkat – Lady Gaga például viselt egy szuper darabot –, de Naomie Harris uszályos ruhája sem hétköznapi darab, annyi szent.