Elkezded dúdolni a Spice Girls számait, ha meglátod ezt a sminkkollekciót

20. születésnapjuk alkalmából természetesen Better Than Sex szempillaspiráljukat is beválogatták a limitált kiadású csapatba, legnépszerűbb termékük Better Than Birthday Sex néven jelent meg. Az összetételen és kialakításon persze nem változtattak, csupán szexi csillámos köntöst kapott – olyat, amilyen a legelső, Too Faced sminkeknek is volt.

A szempillaspirál mellett a márka legelső sikertermékeit is újra elővette, amik semmivel sem maradnak el ragyogásban, sőt, esetükben maguk a sminkek is ezerrel szikráznak, nem csak a dobozuk. Naná, hiszen a ’90-es évekből jöttek.

